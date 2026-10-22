Bayern Münih, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın dün akşam Münih'teki Allianz Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal karşılaşmasında sol arka adale lifinde yaşadığı hafif yırtık nedeniyle sakatlanmasıyla ağır bir darbe aldı.

Bavyera ekibi Diaz'ın sakatlığını doğrularken, Alman "Bild" gazetesi manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarının sakatlığın başlangıçta beklenenden daha ciddi olduğunu ortaya koyduğunu ve oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağını aktardı.

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"Bild"'e göre, Kolombiyalı milli oyuncunun sahalardan uzak kalma süresi, iyileşme sürecinin seyrine bağlı olarak bir ay ile 6 hafta arasında değişebilir.

Diaz'ın Bayern'in Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Mainz karşılaşmalarının yanı sıra önümüzdeki kasım ayındaki milli ara döneminde Kolombiya Milli Takımı'nın iki maçında da forma giyemeyeceği bekleniyor. Ayrıca aranın bitiminin ardından Köln, Lille ve Hamburg karşılaşmalarına yetişip yetişemeyeceğine dair şüpheler de söz konusu.

Diaz, Arsenal karşısında sonradan oyuna girmiş, ancak 2-2 sona eren maçın son dakikalarında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Oyuncu maç öncesinde zaten adale sorunları yaşıyordu; bu durum teknik direktör Vincent Kompany'yi onu ilk 11'de sahaya sürmemeye itmişti.

Tıbbi tetkiklerin sonuçları, sakatlığın ciddiyetine dair ilk tahminlerin daha iyimser olmasının ardından, oyuncunun sahalardan uzak kalma süresine ilişkin endişe yarattı.



