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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Uzun bir yokluk: Bayern Münih, Dortmund ve Atletico Madrid karşısında yıldızından yoksun kalacak

L. Diaz
Bayern Münih - Arsenal
Bayern Münih
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bundesliga
Bayern Münih - Dortmund
Dortmund
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Kolombiya
Almanya
İngiltere
İspanya

Sakatlık, maçların yoğun olduğu bir döneme denk geliyor

Bayern Münih, Kolombiyalı kanat oyuncusu Luis Diaz'ın dün akşam Münih'teki Allianz Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal karşılaşmasında sol arka adale lifinde yaşadığı hafif yırtık nedeniyle sakatlanmasıyla ağır bir darbe aldı.

Bavyera ekibi Diaz'ın sakatlığını doğrularken, Alman "Bild" gazetesi manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarının sakatlığın başlangıçta beklenenden daha ciddi olduğunu ortaya koyduğunu ve oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağını aktardı.

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"Bild"'e göre, Kolombiyalı milli oyuncunun sahalardan uzak kalma süresi, iyileşme sürecinin seyrine bağlı olarak bir ay ile 6 hafta arasında değişebilir.

Diaz'ın Bayern'in Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atletico Madrid ve Mainz karşılaşmalarının yanı sıra önümüzdeki kasım ayındaki milli ara döneminde Kolombiya Milli Takımı'nın iki maçında da forma giyemeyeceği bekleniyor. Ayrıca aranın bitiminin ardından Köln, Lille ve Hamburg karşılaşmalarına yetişip yetişemeyeceğine dair şüpheler de söz konusu.

Diaz, Arsenal karşısında sonradan oyuna girmiş, ancak 2-2 sona eren maçın son dakikalarında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Oyuncu maç öncesinde zaten adale sorunları yaşıyordu; bu durum teknik direktör Vincent Kompany'yi onu ilk 11'de sahaya sürmemeye itmişti.

Tıbbi tetkiklerin sonuçları, sakatlığın ciddiyetine dair ilk tahminlerin daha iyimser olmasının ardından, oyuncunun sahalardan uzak kalma süresine ilişkin endişe yarattı.


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