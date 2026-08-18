Uzun bir bekleyişin ardından: Premier Lig, Manchester City davasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, Manchester City kulübüne yöneltilen mali suçlamalar davasında kararın açıklanmasının "beklenenden daha uzun sürdüğünü" kabul ederken, aynı zamanda nihai bir karara varılana kadar izlenen prosedürlerin gizliliğine tam anlamıyla bağlı kalacağını vurguladı.

Davanın kökeni üç yıl öncesine dayanıyor. O dönemde Premier Lig, gökmavili kulübü dokuz sezon boyunca, özellikle 2009 ile 2018 arasındaki dönemde mali fair play kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı; bu, takımın üç Premier Lig şampiyonluğu kazandığı dönemdi. Manchester City yönetimi ise tüm bu suçlamaları kesin bir dille reddetmeyi ve herhangi bir ihlal işlediğini kabul etmemeyi sürdürdü.

Kulübe yöneltilen suçlamalar, söz konusu dokuz yıl boyunca lige doğru mali bilgiler sunmamasının yanı sıra, mali işlerine ilişkin yürütülen soruşturmalarla iş birliği yapmamasında özetleniyor. İki taraf, 2024 yılının eylül ve aralık ayları arasında üç üyeden oluşan bağımsız bir komite önünde 12 hafta süren duruşmalara katılmış olsa da, bu duruşmaların üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen kesin bir karara henüz varılamadı.

Masters, yeni Premier Lig sezonunun (2026-2027) tanıtım etkinliği sırasında davanın son gelişmelerine ilişkin bir soruya yanıt olarak "Sky News" ağına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda ekleyebileceğim bir şey yok; bu konudaki kurallarımız son derece açık ve kararı vermeye ve bunu tam bir netlikle duyurmaya hazır olana kadar her şeyin gizliliğini korumam gerekiyor."

İcra Kurulu Başkanı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Zamanlama veya prosedürlerin işleyişi hakkında herhangi bir güncelleme sunamam; önümüzdeki tek yol, hukuki sürecin doğal seyrini almasına izin vermek. Var olan hayal kırıklığının tamamen farkındayım, zira bu iş gerçekten de beklenenden daha uzun sürdü."

Müzakerelerin uzun sürmesinden dolayı öfke duyup duymadığı sorulduğunda Masters bunu reddederek şöyle konuştu: "Elbette hayır, daha önce komitenin işini yapabilmesi için yeterli zamana ve alana ihtiyacı olduğunu belirtmiştim. Sonuçta Premier Lig'in rolü, yeterli kanıt bulunması halinde, gerçeği ortaya koyabilmesi için suçlamaları bağımsız bir komiteye sunmakla sınırlıdır; bu ise o gerçeğe ulaşmak için gereken süreyle kısıtlanmamalıdır."