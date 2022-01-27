Uzun bir aranın ardından milli takıma dönen Mario Balotelli’nin keyfi yerinde

Mario Balotelli, üç yıl sonra İtalya Milli Takımı antrenmanına dönüş yaptı ve bu anların keyfini çıkarıyor gibiydi.

Adana Demirspor'un forvet oyuncusu, teknik direktör Roberto Mancini tarafından milli takım için çağrıldıktan sonra Coverciano'ya geri döndü.

Şimdi 31 yaşında, İtalya formasıyla 36 üst düzey maçta 14 golü var. Ancak en son Eylül 2018'de Polonya ile Uluslar Ligi karşılaşmasında 1-1 berabere kalırken formasını giydi.

Mart ayında Kuzey Makedonya'ya ve ardından Türkiye veya Portekiz'e karşı yapılacak Dünya Kupası play-off'larında kadroya dahil edileceğinin garantisi yok.

Mancini'nin Coverciano'daki üç günlük bir antrenman kampında değerlendirme yapması için çağrılan birçok oyuncudan biri konumunda.

SuperMario eski günlerinden sinyaller verdi, antrenmanda keyfi yerindeydi.

Kameralar ona döndüğünde ise Azzurri formasını giymekten gözle görülür bir şekilde gurur olduğu anlaşılıyordu.

Balo, Türkiye'de golcü kimliğini yeniden keşfetti ve Adana Demirspor için çıktığı 21 maçta beş asistle birlikte dokuz kez fileleri havalandırdı.

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