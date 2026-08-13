Al-Nassr, ligli aşama kurasının çekilmesine sadece birkaç gün kala, komşusu ve geleneksel rakibi Al-Hilal'e Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te erkenden üstünlük kurmayı başardı.

Asya Şampiyonlar Ligi Elit kurası, gelecek salı günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Asya Futbol Konfederasyonu merkezinde çekilecek.

Kuranın başlamasına birkaç gün kala Asya Futbol Konfederasyonu, ligli aşamaya katılan 32 kulübün yollarını açıkladı; batı bölgesinde 16 kulüp, doğu bölgesinde ise aynı sayıda kulüp yer alıyor.

Batı bölgesinde 16 kulüp 4 seviyeye bölündü; öyle ki her takım, her seviyeden rakiplere karşı 8 maç oynayacak ve hiçbir takım kendi ülkesinden bir takımla karşılaşmayacak. İlk 8 takım son 16 turuna yükselecek.

İlginç olan, tarih boyunca Asya Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Al-Hilal'in, Katar ekibi Al-Gharafa, İran ekibi Tractor ve BAE ekibi Al-Wasl ile birlikte üçüncü torbada yer alması.

İki Suudi kulübü sıralamada Al-Hilal'in önüne geçti; ilki, son iki edisyonun şampiyonu Al-Ahli oldu. Al-Ahli, BAE ekibi Al-Ain, Katar ekibi Al-Sadd ve İran ekibi Esteghlal ile birlikte birinci torbada yer aldı.

İkinci kulüp ise geçen edisyonda yer alamamasının ardından Elit turnuvasına yeniden katılan Al-Nassr oldu. Al-Nassr, Özbek ekibi Neftçi Bakü, Irak ekibi Al-Quwa Al-Jawiya ve BAE ekibi Shabab Al-Ahli ile birlikte ikinci torbada yer aldı.

Diğer iki Suudi kulüp Al-Ittihad ve Al-Qadsiah ise Katar ekibi Al-Shamal ve Özbek ekibi Pakhtakor ile birlikte dördüncü torbada yer aldı.