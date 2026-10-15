Uzun açıklamasına rağmen: Ronaldo'nun kız kardeşi, milli takımdaki emeklilik tartışmasını yeniden alevlendirdi

Cristiano Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, kardeşinin son uluslararası ara döneminde milli takım kampından ani ayrılışının ardından milli takım kariyerinin sona ermiş olabileceğine ima ederek, Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğine dair şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

53 yaşındaki Elma, dün çarşamba günü düzenlenen bir kitap tanıtım etkinliğinde, Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından yaşanan krizin gölgesinde 41 yaşındaki küçük kardeşinin içinde bulunduğu üzüntü halinden söz etti.

Ronaldo'nun ablası: Portekiz'le devam etmesi garanti değil

Ronaldo, Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta yedek kulübesinde kaldıktan sonra kamptan ayrılmış, ardından durumun ele alınış biçimi konusunda kendisi ile teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlıklar tırmanmıştı.

Olayın ardından Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı, iki bin kelimeye yaklaşan uzun bir açıklama yayımlayarak yaşanan gelişmelere ilişkin tutumunu anlatmış ve yeniden milli takım kadrosuna dönme arzusunu dile getirmişti.

Ancak ablasının son açıklamaları, bu dönüşün kesin olmadığına işaret etti. Üstelik bu açıklamalar, krizin niteliği göz önüne alındığında dikkat çekici bir tezat oluşturacak şekilde, Jesus'un da katıldığı bir etkinlikte yapıldı.

İngiliz "The Sun" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında Elma Aveiro şöyle dedi: "Dönmeme olasılığı, dönme olasılığından daha yüksek. Bence hem Ronaldo hem de Jesus acı çekiyor. Bu, benim değil onların yaşadığı bir durumdu, ben kardeşim adına konuşuyorum."

Şunları ekledi: "Bence işler çıkmaz bir yola girdi, ne olacağını göreceğiz. Bilmiyorum, mesele çok karmaşık. İhanete uğradığımızda, işlerin eskisi gibi olmasına geri dönmek çok zorlaşıyor."

Elma Aveiro, Portekiz'in kardeşine yaklaşımını eleştirdi

Ronaldo'nun ablası, Portekiz futbolunun yetkililerinin milli takım kaptanının uluslararası kariyeri boyunca ortaya koyduğu katkılara karşı daha fazla minnet göstermeleri gerektiğine inandığını belirtti ve taraftarların kardeşinin daha önce elde ettiklerini unutması olarak tanımladığı duruma üzüldüğünü ifade etti.

"Üzgünüm, çünkü Portekiz halkı ne yazık ki daha önce elde edilenleri unutuyor ve işlerin artık farklı bir şekilde yürümesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

Şöyle devam etti: "Söyleyecek kelime bulamıyorum, kardeşimin böyle bir durumdan geçtiğini görmek çok zor. Başına gelenleri en az hak eden insanlardan biri."

Elma'nın açıklamaları, daha önce annesinin kardeşinin milli takım kampından ani ayrılışının ardından gözyaşlarına boğulduğunu açıklamasının ardından, Ronaldo ailesinin krize ilişkin tutumunun bir devamı niteliğinde geldi.

Portekiz Federasyonu'nun tutumu ve Ronaldo'nun milli takım geleceği

Portekiz Futbol Federasyonu ise Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından bir açıklama yayımlayarak, hakkındaki otomatik men cezasının geçerli olduğunu doğruladı.

Milli takım geleceğini çevreleyen tartışmalara rağmen, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının forvetinin önümüzdeki kasım ayı maçları hazırlıkları kapsamında Portekiz Milli Takımı kadrosuna seçilmek için uygun olması bekleniyor.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ve Norveç karşısında iki galibiyet elde etmiş, Ronaldo ise iki maçı evinden izlemek zorunda kalmıştı. Bu gelişme, teknik ekiple ilişkisi ve milli takımdaki geleceği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

Portekiz kaptanının milli takım kadrosuna dönüşü, önümüzdeki dönemin getireceği sonuçlar beklenirken belirsizliğini koruyor; ablası ise krizin aşılmasının ve ilişkinin eski haline dönmesinin kolay olmayacağını vurguluyor.