Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Senegal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu arasındaki anlaşmazlıkta bugün salı günü Senegal lehine verdiği karara rağmen şampiyonluk mücadelesi henüz sona ermiş değil.

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Sekiz aydan uzun süren bekleyiş, spekülasyonlar ve birbiriyle çelişen açıklamaların yanı sıra ekim ayı başında İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan duruşmanın ardından Spor Tahkim Mahkemesi bugün salı günü kararını açıklayarak 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin uzun soluklu anlaşmazlık sürecini sona erdirdi, Senegal'e beklediği kararı verirken Fas'ı da şampiyonluktan mahrum bıraktı.

Yönetmelikler, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararlarına karşı ülkedeki en yüksek yargı mercii olan İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itiraz edilmesine olanak tanıyor.

Fas Federasyonu da anlaşmazlığın diğer tarafları gibi, kararın resmi olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren İsviçre mahkemesine itiraz başvurusunda bulunmak için 30 güne kadar süreye sahip.

Ancak bu adım, davanın en baştan yeniden açılması ya da hâkimlere Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararına dayanak oluşturan olguları, teknik ve sportif delilleri yeniden değerlendirme yetkisi verilmesi anlamına gelmiyor.

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İsviçre Federal Mahkemesi bu tür itirazları son derece dar bir çerçevede ele alıyor. Mahkeme, anlaşmazlığın esasına yeniden karar vermekten çok, temelde hukuki süreçlerin usule uygunluğuna ve tahkimi düzenleyen kurallara ne ölçüde uyulduğuna odaklanıyor.

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Rakamlar da bu yolun ne kadar sınırlı olduğunu gözler önüne seriyor: Spor Tahkim Mahkemesi'nin verilerine göre kararlarının her yıl yalnızca yüzde 6 kadarı İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşınıyor. Bu da söz konusu başvurunun istisnai niteliğini yansıtıyor.

İtiraza kapı aralayabilecek 5 neden

Hukuki kurallar, Spor Tahkim Mahkemesi kararlarına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne itiraz için dayanak gösterilebilecek 5 temel neden belirliyor.

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Birinci neden, ister tek hakemin atanma biçimiyle ister davaya bakan heyetin oluşumuyla ilgili olsun, tahkim heyetinin usulsüz şekilde oluşturulması.

İkinci neden ise yetkiyle ilgili. Özellikle tahkim heyetinin yetki alanına girmeyen bir anlaşmazlığa bakmayı kabul etmesi ya da karar verme hakkına sahip olduğu bir davada yetkisizlik kararı vermesi bu kapsamda değerlendiriliyor.

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Üçüncü neden, tahkim heyetinin önüne getirilen taleplerin sınırlarını aşması ya da tarafların sunduğu taleplerden birine ilişkin karar vermeyi ihmal etmesini kapsıyor.

Bunun yanı sıra, anlaşmazlığın tarafları arasında eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi ya da taraflardan birinin hukuki süreç boyunca savunma ve beyanlarının dinlenmesi hakkının zedelenmesi durumunda da itiraz yoluna gidilebiliyor.

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Beşinci ve son neden ise tahkim kararının kamu düzenine aykırı olması. Bu, uluslararası tahkim kurumlarının verdiği kararlara yargısal müdahaleye izin veren istisnalardan biri.

Fas'ın önemli silahı

Fas'ın şansı, Spor Tahkim Mahkemesi'nin vardığı sonuca yalnızca itiraz etmesine bağlı değil. Fas'ın davada ciddi bir hukuki ya da usule ilişkin kusur bulunduğunu kanıtlaması gerekiyor.

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Nihai kararın açıklanmasından yalnızca saatler önce 2025 Afrika Uluslar Kupası finali dosyası yeniden alevlendi. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu boş durmayarak Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) acil bir resmi yazı gönderdi ve yaşandığından şüphelenilen, davanın bütünüyle tarafsızlığını tehdit eden bir "olay" olarak nitelendirdiği durumu bildirdi.

Radio Mars'ın kaynaklarına göre Fas, bu dosyadaki "son derece endişe verici durum" olarak nitelendirdiği tabloyu görmezden gelmeye niyetli değil ve son ana kadar tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanmakta kararlı.

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Dikkat çeken olayın ayrıntıları, geçen pazar günü yapıldığı tahmin edilen bir telefon görüşmesine dayanıyor. Görüşmenin, Spor Tahkim Mahkemesi'nin davaya bakmak üzere atadığı üç hakemden biri olan Alman hukuk uzmanı ile Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall arasında gerçekleştiği öne sürülüyor.

Fas tarafı resmi bildiriminde bu temasa ilişkin sorularını ve derin şaşkınlığını dile getirdi. Mevcut yasal itiraz yollarına başvurma hakkını tamamen saklı tuttuğunu vurgulayan Fas tarafı, davanın tarafsızlığını zedeleyebilecek ya da beklenen kararın adilliği konusunda şüphe uyandırabilecek hiçbir işlemi kabul etmeyeceğini belirtti.

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Fas'ın yaşananları kanıtlaması ve mahkemede bu hakemin tarafsız olmadığını ya da kararın iptali için başka bir gerekçeyi ortaya koyması halinde, Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını iptal ettirmenin bir yolunu bulabilir.

Fas'a umut veren iki dava

Aralık 2020'de İsviçre Federal Mahkemesi, Eylül 2018'de girdiği doping testinin numunesini imha ettiği gerekçesiyle Çinli yüzücü Sun Yang'a verilen sekiz yıllık men cezasını iptal etti.

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Federal Mahkeme yaptığı açıklamada, Spor Tahkim Mahkemesi üyelerinden birinin taraflı olması nedeniyle Çinli yüzücü Sun Yang'ın başvurusunu kabul ettiğini duyurdu.

Mahkeme, CAS kararının iptal edildiğini ve mahkemenin Sun Yang davasında farklı bir heyetle yeniden karar vermesi gerekeceğini vurguladı.

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Benzer bir başka dava daha var. 22 Haziran 2023'te İsviçre Federal Mahkemesi, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb ile Avusturyalı yardımcı antrenör René Poms arasındaki sözleşme anlaşmazlığında Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) verdiği kararı, tahkim heyetinin oluşumundaki usul hatası nedeniyle iptal etti.

Kriz Mart 2020'de başladı. Dinamo Zagreb, koronavirüs salgını sırasında kulübün maaş indirimi önerisini reddetmelerinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica'nın René Poms'un da aralarında bulunduğu yardımcı ekibini görevden aldı.

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René Poms, sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle tazminat talebiyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) başvurdu. Dinamo Zagreb, yetkinin Hırvat spor tahkimine ait olduğunu öne sürerek itiraz etse de FIFA, Avusturyalı antrenör lehine karar vererek kulübü tazminat ödemeye mahkûm etti.

Dinamo Zagreb, FIFA'nın kararına karşı Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etti. Yaklaşık iki yıl süren sürecin ardından mahkeme, Poms'un tazminat (yaklaşık 220 bin euro) almaya hak kazandığına hükmetti.

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Ancak Dinamo Zagreb, İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkeme, tahkim heyetinin oluşumundaki bir kusura dayanarak Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararını iptal etti.

Federal Mahkeme, CAS'ın hakemlere itiraz için belirlenen yasal süreler dolduktan sonra FIFA'nın bir hakemin görevden alınması ve yerine yeni bir hakem atanması talebini kabul ettiğini açıkladı.

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Federal Mahkeme, hakemin değiştirilmesinde yasal sürelerin aşılmasının tahkim heyetinin oluşumunun usule uygunluğunu bozduğuna, bunun da kararın iptal edilmesini ve davanın usule uygun şekilde yeniden görülmesini gerekli kıldığına hükmetti.