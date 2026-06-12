Üzücü: Santiago Gimenez'in Perşembe günü Meksika formasıyla bir dakika bile oynamamasının nedeni bu

Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından çeşitli Meksika basını, Santiago Gimenez'in artık Raúl Jiménez'in yedeği olmadığını belirtiyor. Feyenoord'un eski sevilen oyuncusu, Meksika milli takımında yeni bir statüye razı olmak zorunda.

25 yaşındaki Gimenez, son yıllarda Meksika'nın en popüler futbolcularından biri haline geldi. AC Milan ile sözleşmesi bulunan ve 47 kez milli forma giyen Gimenez, ülkesinde bir ulusal yıldız olarak kabul ediliyor.

Ancak Gimenez ciddi bir gerilemeyle karşı karşıya. Daha önce ilk forvet olarak Jiménez'i (35) geride bırakacak gibi görünürken, şu anda konumu çok daha az parlak görünüyor.

Perşembe günü Güney Afrika'ya karşı oynanan maçta (2-0 galibiyet) Gimenez tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında da durum aynıydı.

Meksika'daki gazeteciler bundan emin: milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, şu anda ikinci forvet olarak Armando González'i, daha çok Hormiga olarak bilinen oyuncuyu, daha ön planda görüyor. Güney Afrika maçında, maçın bitimine 15 dakika kala Jiménez'in yerine oyuna girdi.

Gimenez, bu Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için çok çaba sarf etmek zorunda kalacak. Bu durum acı verici, zira kendi ülkesinde düzenlenecek bu turnuva, Şubat 2025'te Feyenoord'dan ayrılmak istemesinin nedenlerinden biriydi.

Bu arada, 23 yaşındaki González (Chivas) da birkaç ay önce Feyenoord ile anılmıştı. Ancak teknik direktör Dennis te Kloese'nin ayrılmasıyla birlikte, Rotterdam ekibinin Meksika pazarına girme olasılığı azaldı.