Üzücü bir haber ve saygı çağrısı… Messi’nin ailesinden yapılan açıklama

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ailesi, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının babası Jorge Messi'nin sağlık sorunları yaşadığını açıklayan resmi bir bildiri yayınladı ve şu anda tıbbi gözetim altında olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini vurguladı.

Açıklamada, Jorge Messi'nin sağlık sorunları yaşadığı, ancak sürekli tıbbi takip altında olup iyileşmede kayda değer ilerleme kaydettiği belirtildi.

Messi ailesi, son saatlerde Arjantinli futbolcunun babasının durumu hakkında yayılan söylentiler ve spekülasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, bazı kesimlerin aileye ait bu konuyu gerekli hassasiyet ve saygıyı göstermeden ele aldığını vurguladı.

Açıklamada, Jorge Messi’nin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgilere yalnızca yakın aile üyelerinin sahip olduğu vurgulandı ve aile tarafından doğrudan ya da resmi kanalları aracılığıyla yayınlanmayan hiçbir bilgi veya açıklamaya inanılmaması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Arjantin Milli Takımı kaptanının ailesi, sorumluluk ve insani duyarlılık gösterilmesi gerektiğini talep ederek, kişilerin sağlığı ve yakınlarının huzurunun spekülasyonlara veya sorumsuz medya haberlerine konu olmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın sonunda aile, destek ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederken, bu süreçte Jorge Messi’nin ve tüm aile üyelerinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi ve yeni gelişmelerin resmi kanallar aracılığıyla uygun zamanda duyurulacağını vurguladı.