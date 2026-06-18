Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-TRAINING-ARGAFP

Çeviri:

Üzücü bir haber ve saygı çağrısı… Messi’nin ailesinden yapılan açıklama

Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası
Arjantin - Cezayir
Cezayir
L. Messi
Arjantin
Avusturya
ABD
Cezayir

Önemli bir sağlık güncellemesi

Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ailesi, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının babası Jorge Messi'nin sağlık sorunları yaşadığını açıklayan resmi bir bildiri yayınladı ve şu anda tıbbi gözetim altında olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini vurguladı.

Açıklamada, Jorge Messi'nin sağlık sorunları yaşadığı, ancak sürekli tıbbi takip altında olup iyileşmede kayda değer ilerleme kaydettiği belirtildi.

Messi ailesi, son saatlerde Arjantinli futbolcunun babasının durumu hakkında yayılan söylentiler ve spekülasyonlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, bazı kesimlerin aileye ait bu konuyu gerekli hassasiyet ve saygıyı göstermeden ele aldığını vurguladı.

Açıklamada, Jorge Messi’nin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgilere yalnızca yakın aile üyelerinin sahip olduğu vurgulandı ve aile tarafından doğrudan ya da resmi kanalları aracılığıyla yayınlanmayan hiçbir bilgi veya açıklamaya inanılmaması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Arjantin Milli Takımı kaptanının ailesi, sorumluluk ve insani duyarlılık gösterilmesi gerektiğini talep ederek, kişilerin sağlığı ve yakınlarının huzurunun spekülasyonlara veya sorumsuz medya haberlerine konu olmaması gerektiğini vurguladı.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Avusturya crest
Avusturya
AUT

Açıklamanın sonunda aile, destek ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederken, bu süreçte Jorge Messi’nin ve tüm aile üyelerinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi ve yeni gelişmelerin resmi kanallar aracılığıyla uygun zamanda duyurulacağını vurguladı.

Reklam