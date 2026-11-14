Bernardo Silva, resmen kaptanlık görevini devralırken Cristiano Ronaldo’nun millî takımdan ayrılışını ülke için üzücü bir an olarak nitelendirdi. On yılı aşkın süre Al Nassr’ın yıldızıyla aynı soyunma odasını paylaşan orta saha oyuncusu, şimdi yeni nesil Portekizli yeteneklere liderlik etmekle görevli.

Reklam

Efsanevi CR7 olmadan yeni bir dönem

Portekiz millî takımında liderlik değişimi resmen başladı. Ronaldo'nun millî takımı bırakmasının ardından kaptanlık pazubendini Silva devraldı. Bu büyük değişimi değerlendiren Real Nadrid yıldızı, efsanevi forvetin yirmi yıl boyunca takımın liderliğini üstlendikten sonra ayrılmasının herkes için zor olduğunu kabul etti.

Silva, A Bola'nın aktardığı açıklamasında, "Bu doğal bir süreç. Cristiano ile burada, millî takımda 12 yıl birlikte oynama mutluluğunu yaşadım. O her zaman kaptanımızdı. Cristiano'nun millî takıma veda etmesiyle birlikte, en yaşlı ya da en deneyimli oyuncular olarak şimdi bu genç gruba yardımcı olmak, soyunma odasındaki bağlılığı ve çalışma kültürünü sürdürmek bize düşüyor" dedi.

Silva, selefinin bıraktığı büyük etkiyi kabul etmekle birlikte kadronun bu zorluğa hazır olduğunu vurguladı. "Hepimiz için farklı bir dönem. Bu gün er ya da geç gelecekti. Kişisel olarak üzgünüm çünkü onunla aynı soyunma odasını paylaşmak benim için bir onur ve gururdu. Şimdi yolumuza devam edip Portekiz millî takımının son yıllarda izlediği başarı yolunu sürdürmeye çalışacağız" diye ekledi.

Göz önünde olmanın getirdiği baskıyla başa çıkmak

Ronaldo gibi simge bir ismin ayrılmasıyla, yoğun medya ilgisini ve taraftar beklentilerini kimin üstleneceği sorusu gündeme geldi. Silva, statlardaki atmosfer değişebilecek olsa da kadrodaki oyuncuların baskı altında oynama deneyiminin yüksek olduğunu belirtti. Taraftarların çoğunun maçlara öncelikle beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyu görmek için geldiğine dikkat çekti.

Reklam Reklam

Yeni kaptan, "İlgi odağı olma açısından belki evet, çünkü Cristiano'nun sahaya çıktığında nasıl bir ağırlığı olduğunu herkes biliyor. Stada gidenlerin çoğu Cristiano'yu görmeye gidiyordu, birçoğu da yalnızca onun için gidiyordu. Şimdi muhtemelen böyle olmayacak. Millî takımda bu biraz daha fazla hissedilebilir ama diğer yandan millî takımımızdaki oyuncular, kulüplerinde ilgi odağı olmaya, baskıya, sorumluluğa ve işler yolunda gitmediğinde hedef gösterilmeye alışkın. Bu yüzden bunun büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Related Topics

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Taktiksel değişim ve Uluslar Ligi'ndeki hayal kırıklığı

Orta saha oyuncusu, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gözü pek bir kanat oyuncusundan daha temkinli bir taktiksel oyun kurucuya dönüşen rolüne de değindi. Jesus'un kendisini savunma ile hücum arasında bağlantı kuran bir "8 numara ya da 10 numara" olarak gördüğünü düşünüyor. Ancak Silva, deneyimine rağmen mevcut Uluslar Ligi mücadelesinde aldığı süre konusunda biraz hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Son maçlarda oyuna sonradan girmesi hakkında şunları söyledi: "Bu her zaman zor çünkü bütün oyuncular oynamak, takımın bir parçası olmak ve faydalı olmak ister. Ben de kariyerim boyunca buna alıştım. Faydalı olmaya, katkıda bulunmaya alıştım ve katkıda bulunamadığımda bu elbette zor geliyor. Teknik direktörün işi, özellikle 27 oyuncunun bulunduğu bu kampta, çok zor. Bu çok fazla oyuncu ve aynı anda yalnızca 11'i oynayabilir. Dolayısıyla çok yetenekli bir millî takımda seçim yapmak oldukça zor bir iş. Kendi adıma garanti edebileceğim şey, her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağımdır."

Reklam

Jorge Jesus ile yeniden buluşma ve gelecek hedefleri

Jesus ile yeniden bir araya gelmesi, Silva'ya Benfica'daki ilk günlerini ve teknik direktörün kendisini sol bekte oynatma girişimi üzerine yaşadıkları ünlü anlaşmazlığı hatırlattı. Silva, geçmişte kalan bu olayı gülerek geçiştirdi ve takımın başarılı olması için kalede bile oynamaya hazır olduğunu söyledi. Son büyük turnuvalarda yaşanan hayal kırıklığının ardından kadronun mevcut yönetim altında önemli ölçüde geliştiğine inanıyor.

Silva sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette öyle umuyorum. İlk dört maç çok iyi bir göstergeydi. Millî takım gelişti ve daha iyi hâle geldi. Bu gidişatın sürmesini umuyoruz çünkü son turnuvaların, bunu gizlemeyeceğiz, hayal kırıklığı ve başarısızlık olduğunu biliyoruz. Çok daha ileri gitmek istiyorduk."