Bir hakem uzmanı, Al Hilal'in savunma oyuncusu Ali Lajami'nin Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla Özbekistan'a karşı oynanan hazırlık maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili tartışmaya son noktayı koydu.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün (salı) Özbekistan ile karşılaştığı maçta 1-2 mağlup oldu . Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Suudi Arabistan'ın mevcut uluslararası arada çıktığı ikinci hazırlık maçıydı.

İlk yarıyı 1-2 geride kapatan Suudi Arabistan'da Yunan teknik direktör Georgios Donis, ikinci yarının başında 6 değişiklik yapma kararı aldı. Bu değişikliklerin başında Al Nassr'ın savunma oyuncusu Abdulelah Al-Amri'nin yerine oyuna giren Ali Lajami geliyordu.

Ayrıca kaleci Abdulquddus Atiah, Hamed Al-Shanqiti'nin yerine; bek oyuncuları Nawaf Boushal ve Faris Abdi, Saud Abdulhamid ile Muteb Al-Harbi'nin yerine; orta sahada Mukhtar Ali, Abdullah Al-Khaibari'nin yerine; forvette ise Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ancak Lajami, maçın 50. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek Suudi Arabistan'ın içine düştüğü zor durumu daha da ağırlaştırdı . Deneyimli savunmacı, orta sahada Özbekistan Milli Takımı oyuncularından birine yaptığı sert müdahale nedeniyle oyundan atıldı.

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Kırmızı kart, Suudi Arabistanlı oyuncular arasında büyük öfkeye yol açtı. Oyuncular hakemin yanına giderek karara sert şekilde itiraz etti, ancak hakem video teknolojisine başvurduktan sonra kararında ısrar etti.

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Ürdünlü hakem uzmanı Ahmed Abu Khadija, Suudi Arabistan merkezli "Al Maidan" ağına yaptığı açıklamada söz konusu pozisyonu değerlendirdi.

Abu Khadija bu konuda şunları söyledi: "Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu Ali Lajami'nin Özbekistan karşısında oyundan atılması kararı doğru, çünkü aşırı güç kullandı."

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Bu, Ali Lajami'nin Suudi Arabistan Milli Takımı formasıyla gördüğü ilk kırmızı kart oldu. Oyuncu, Kasım 2019'da Fransız teknik direktör Hervé Renard yönetiminde Suudi Arabistan kadrosuna ilk kez davet edilmesinden bu yana çıktığı 27. maçında kara listeye adını yazdırdı.

Ancak bu kırmızı kart, Lajami'nin kariyerindeki ilk ihraç değildi. Oyuncu, eski takımı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr formasıyla, ikisi de AFC Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere iki kırmızı kart görmüştü.

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İlk ve en çok akılda kalan ihraç, 19 Ekim 2021'de AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde şu anki takımı Al Hilal ile oynanan ve 1-2 mağlubiyetle sonuçlanan maçta geldi.

Yaklaşık iki yıl sonra, tam olarak 27 Kasım 2023'te Lajami, Al Nassr formasıyla grup aşamasının beşinci haftasında İran ekibi Persepolis ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta yeniden kırmızı kart gördü.

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Suudi savunmacı, Al Nassr'dan önce Al Khaleej formasıyla da tek bir kırmızı kart görmüştü. Bu ihraç, 10 Aralık 2016'da Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Fateh'in 4-2 yenildiği maçta gelmişti.

Bu mağlubiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması ikinci maçında İspanya'ya 4-0 yenilmesinden bu yana aldığı ilk yenilgi oldu.

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Suudi Arabistan o maçtan bu yana biri Dünya Kupası'nda, beşi 27. Körfez Kupası'nda ve biri hazırlık maçı olmak üzere 7 maça çıktı. Bu maçların 5'ini kazanıp 2'sinde berabere kalan ekip, ardından Özbekistan Milli Takımı'na mağlup oldu.

Bu yenilgi, geçen nisan ayında teknik direktörlük koltuğuna oturan Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başında aldığı üçüncü mağlubiyet oldu. Yunan çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası öncesinde oynanan hazırlık maçında da Ekvador'a yenilmişti.