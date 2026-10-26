Uzman Kooora'ya açıkladı: El Clasico hakemi Real Madrid lehine penaltıyı neden vermedi?

Portekizli eski hakem Bruno Paixão, hakem Juan Martínez Munuera'nın El Clásico maçında Real Madrid lehine Barcelona'ya penaltı vermeyi reddetmesinin ardındaki nedeni açıkladı.

Real Madrid, dün akşam oynanan İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında "Camp Nou" stadında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Kylian Mbappé ile Alejandro Baldé, 70. dakikada Barcelona ceza sahasında top için mücadele ederken, top Barcelona savunmacısının eline çarptı.

Mbappé penaltı verilmesini talep etmesine rağmen, maçın hakemi bunu reddetti ve oyunun devam etmesini istedi.

Bruno Paixão, bu pozisyonla ilgili bugün pazartesi günü Kooora'ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Penaltı verilmesi için herhangi bir neden görmedim."

Şöyle devam etti: "İki oyuncu da top için mücadele ediyordu ve top, Barcelonalı oyuncunun eline kasıtsız bir şekilde çarptı. Bu durumda bir faul yok."

38. dakikadaki bir başka pozisyonda ise Marc Cucurella, Lamine Yamal'ı durdurmaya çalıştı ancak Barcelona'nın genç yıldızı yere düştü.

Portekizli hakem yorumcusu bu pozisyon hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Bu durum, başka savunmacıların da bulunduğu saha ortasında gerçekleştiği için karar serbest vuruştur."

Ve ekledi: "Bu durum sarı kartı gerektirmez."