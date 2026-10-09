Bir hakem uzmanı, Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Nassr maçında Diriyah'ın Uruguaylı forveti Darwin Nunez'in penaltı kazanmayı ne kadar hak ettiğini açıkladı.

Al-Nassr ile Diriyah, bugün cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında karşı karşıya geldi.

İlk yarının bitmesine birkaç dakika kala Darwin Nunez, ceza sahası içinde Al-Nassr'ın bek oyuncusu Awad Aman tarafından engellendiği gerekçesiyle penaltı talep etti.

Maçın hakemi gerçekten de pozisyonu izlemek için video teknolojisine başvurdu, ancak faul yapıldığını ileri süren Uruguaylı forvetin şaşkınlığı arasında penaltı vermeden geri döndü.

Hakem uzmanı Muhammed Kemal Rişe, maçın hakeminin kararını destekledi ve Al-Nassr'ın ceza sahasında meydana gelen temasın penaltı verilecek düzeyde olmadığını belirtti.

Rişe, Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al-Nassr'ın savunmacısı Awad Aman ile Diriyah'ın forveti Darwin Nunez arasındaki temas doğaldır ve faul düzeyine ulaşmıyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Penaltı yoktur ve pozisyonu VAR ekranında inceledikten sonra oyunun devam ettirilmesi hakemin doğru kararıdır."