Bir hakem uzmanı, Arjantinli hakem Facundo Tello'nun Roshn Suudi Ligi'nde ezeli rakip Al Nassr ile oynanan klasikoda Al Ahli oyuncularından birinin oyundan atılmasına göz yumduğunu belirterek bomba etkisi yaratan bir açıklama yaptı.

Reklam

Al Ahli, cuma akşamı karşılaştığı Al Nassr'ı 3-1 yendi . Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda oynanan mücadele, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenmiş bir maçtı.

Maçın 61. dakikasında tartışma yaratan çifte bir hakem pozisyonu yaşandı. Al Nassr'ın forveti Abdullah Al-Hamdan, Al Ahli'nin Brezilyalı savunmacısı Roger Ibanez'e sert bir müdahalede bulundu; hemen ardından Ibanez'in vatandaşı Wenderson Galeno da aynı sertlikte Al-Hamdan'a müdahale etti.

Arjantinli hakem, sert müdahaleleri nedeniyle hem Al-Hamdan'a hem de Galeno'ya sarı kart gösterdi ancak eski Mısırlı hakem Mohamed Kamal Risha bu karara katılmadı.

Risha, Suudi gazetesi Al Riyadiyah'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Brezilyalı oyuncu (Galeno) doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmalıydı çünkü top için mücadele etmeden, krampon tabanıyla ve aşırı güç kullanarak Al-Hamdan'ın bacağına müdahale etti."

Reklam Reklam

Risha şöyle devam etti: "(Hakem) Galeno'ya yalnızca sarı kart göstermekle yetindi. Al-Hamdan ise saniyeler önce Roger Ibanez'e yaptığı müdahale nedeniyle hak ettiği sarı kartı gördü. Tello ilk faulden sonra düdüğünü çalsaydı, Galeno ikinci faulü yapmazdı."

Related Topics

Bu görüş doğruysa, Arjantinli hakemin maçın sonucunu etkilediği söylenebilir. Özellikle de skor o sırada 1-1 eşitlikti ve Al Ahli ardından bulduğu iki golle klasikoyu kazandı.

Al Ahli'nin ikinci golü, maçın 71. dakikasında verilen ve tartışma yaratan bir penaltıdan geldi.

Reklam

Al Ahli'nin Türk savunmacısı Merih Demiral, ceza sahası içinde bir ortayla buluştu. Al Nassr'ın forveti Abdullah Al-Hamdan ona yetişmeye çalıştı ancak Türk savunmacı yere düşerek penaltı talep etti.

Arjantinli hakem başlangıçta Al Ahli oyuncularının itirazlarını dikkate almadı, ancak ardından VAR'a giderek pozisyonu yakından izledi ve Al Ahli lehine penaltı noktasını gösterdi.

Reklam

Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney hata yapmadı. Penaltının başına geçen Toney, topu sert bir vuruşla Brezilyalı kaleci Bento'nun sağına gönderdi. Bento'nun uzanamadığı top filelere gitti ve Cidde ekibi 71. dakikada ikinci golü buldu.

Nakavt darbesi 75. dakikada geldi. Al Ahli'nin Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın korner vuruşunda yaptığı ortaya Brezilyalı savunmacı Roger Ibanez kafayla vurdu ve topu ağlara göndererek Cidde ekibinin üçüncü golünü attı.

Reklam

Al Ahli oyuncuları, maçın kalan bölümünde oyunun kontrolünü ellerinde tuttu ve takımlarına klasikoda değerli bir galibiyet kazandırdı.

Al Ahli bu galibiyetle puanını 24'e yükseltti ve Suudi Arabistan Ligi'nde 4. sıraya yerleşti. Al Ahli, 28 puanda kalan ve 3. sırada bulunan Al Nassr'ın 4 puan gerisinde yer alıyor.