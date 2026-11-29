Manchester United ve Arjantin'in eski savunmacısı Marcos Rojo, Estudiantes'in cumartesi günü Montevideo'da oynanan Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a 1-0 yenilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. İkinci kıta şampiyonluğunu kazanmak için futbola başladığı kulübe dönen 2009 şampiyonu, Uruguay'dan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

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Gözyaşlarına boğulan Rojo, Estudiantes'in final yenilgisini değerlendirdi

Manchester United'ın eski savunmacısı Marcos Rojo, Estudiantes'in cumartesi günü Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda oynanan Libertadores Kupası finalinde Brezilya devi Palmeiras'a 1-0 yenilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Ramon Sosa'nın attığı galibiyet golü, Arjantin kulübünün beşinci kıta şampiyonluğunu kazanmasını engellerken Palmeiras'a dördüncü Libertadores şampiyonluğunu getirdi.

Kariyerine Estudiantes'te başlayan ve 2009'da takımıyla kupayı kazanan Rojo, ardından Spartak Moskova, Sporting CP, Manchester United ve Boca Juniors'ta forma giydi. Rojo, futbola başladığı kulübün formasıyla bir kez daha finale çıkma fırsatı bulacağını hiç düşünmediğini itiraf etti.

‘Üzgün ayrılıyoruz ama başımız dik’

Final düdüğünün ardından Telefe'ye duygularını anlatan, Arjantin formasıyla 61 maça çıkmış, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda final oynamış ve Old Trafford'daki döneminde dört kupa kazanmış Rojo, kupayı La Plata'ya götürememelerine rağmen Estudiantes'in turnuva boyunca gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu söyledi.

Rojo, “Duygularım çok yoğun, çünkü Estudiantes'te yeniden oynama fırsatı bulacağımı düşünmemiştim. Bu formayla bir Libertadores Kupası finaline daha çıkacağımı ise hiç düşünmemiştim” dedi. “Libertadores Kupası'nda inanılmaz bir yolculuk geçiren ve kulübü benzersiz biçimde temsil eden bu grubun parçası olmak büyük bir onur. Kupayı La Plata'ya getiremediğimiz için üzgün ayrılıyoruz ama başımız dik, çünkü son ana kadar elimizden gelen her şeyi yaptık.”

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Palmeiras tarih yazdı, Muslera emekliliğini açıkladı

Yenilgi, Estudiantes'in 40 yaşındaki kalecisi Fernando Muslera için de kariyerinin sonu oldu. Muslera, profesyonel kariyerine başladığı Uruguay'daki aynı stadyumda emekliliğini açıkladı. “Sonuçtan dolayı büyük bir burukluk yaşıyorum ama bugünkü maça kadar nasıl mücadele ettiğimizden memnunum. Çok mutlu ayrılıyorum” diyen Muslera, ESPN'e konuşurken takım arkadaşlarına ve kulüp başkanı Sebastian Veron'a teşekkür etti.

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Bu arada Abel Ferreira'nın çalıştırdığı Palmeiras, 2026'da eleme turlarındaki üst üste 11. galibiyetini alarak rekor kırdı. Dördüncü Libertadores şampiyonluğuna ulaşan kulüp, Flamengo ile eşitlenirken tüm zamanların sıralamasında Estudiantes ve River Plate'i de yakaladı.

Estudiantes, gurur duyduğu kıta serüveninin ardından toparlanmaya çalışıyor

Palmeiras, Ferreira ve takım kaptanı Gustavo Gomez yönetiminde 2020'den bu yana kazandığı 13. büyük kupayı kutlarken Rojo ve Estudiantes, kıta şampiyonluğuna bir gol kala Arjantin'e eli boş dönüyor.

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Estudiantes ile 2010'da Primera Division'ı da kazanan ve La Plata'daki son döneminden önce 2020'de Manchester United'dan kiralık olarak kulübe dönen Rojo için Montevideo'daki bu serüven, yuvasına dönüşünün unutulmaz bir bölümü olmaya devam ediyor.