Beşiktaş, son olarak Juventus'ta forma giyen ve şu anda sözleşmesiz olan Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için şu sıralar girişimlerde bulunuyor. Bunu Süper Lig kulübünün başkanı Serdar Adalı doğruladı. Gazetecilere, Sırp forvete olası ilgi sorulduğunda, "Üzerinde çalışıyoruz" dedi. Beşiktaş daha önce, son olarak Liverpool ile sözleşmesi bulunan ve o da kulüpsüz olan Mohamed Salah ile de anılmıştı ancak oyuncunun ve menajerlerinin yüksek talepleri nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Bunun yerine her şey, Salah'ın ligdeki rakip Trabzonspor'a transfer olacağına işaret ediyor; bu nedenle Beşiktaş da kendisini baskı altında hissediyor ve Türk büyük kulüpleri arasındaki silahlanma yarışında sansasyonel bir isimle karşılık vermek istiyor. Vlahovic geçen sezon İtalya Serie A'nın en çok kazanan oyuncusuydu ancak Torino'daki sözleşmesi sona erdi. Basında yer alan haberlere göre Bianconeri, 26 yaşındaki oyuncuya maaşı belirgin şekilde düşürülmüş bir teklif sundu ancak Vlahovic şu ana kadar buna yanaşmadı.

Juventus bu arada hücum hattı için Randal Kolo Muani'nin bonservisini kalıcı olarak aldığı için, Torino ekibinin artık Vlahovic'in onayına ihtiyacı kalmadı. Beşiktaş ise bu yaz kadrosunu ciddi şekilde güçlendirmek istiyor; hedefi, Süper Lig'de yeniden şampiyonluk yarışına dahil olabilmek. Şu ana kadar Kara Kartal'a Alexander Nübel (Bayern Münih), Leandro Trossard (Arsenal) ve Salih Özcan (Borussia Dortmund) gibi isimler katıldı. Vlahovic'in transferi, geçen sezonu dördüncü sırada bitiren Beşiktaş'ın artık yeniden şampiyonluk mücadelesinde hesaba katılması gerektiğine dair rakiplerine çok güçlü bir mesaj olur.

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Vlahovic, Partizan Belgrad altyapısından yetişti ve 18 yaşındayken 3,2 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer oldu. Orada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Juventus, üç buçuk yıl sonra onun için yaklaşık 85 milyon euro ödedi. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Torino ekibi şimdi onu bonservissiz şekilde ayrılmaya bırakmak zorunda - kulüp tarihinin en kötü transfer hamlelerinden biri.