Uzayan pazarlıklar ve Uli Hoeneß’ten sivri bir çıkış: Konrad Laimer, Bayern Münih’teki sözleşme uzatmasının perde arkasını anlattı

Laimer, Güney Kore'nin Jeju Adası'nda düzenlenen bir medya buluşmasında hazır bulunan muhabirlere yönelik, "Sonuçta sonunda olduğundan daha fazlası yazılıyor. İşin doğası bu. Sizin de işinizi yapmanız gerekiyor, bu da gayet normal" dedi. "Ben her zaman oldukça rahattım. Uzun süre hiç temas olmadı, sonra bir noktada yeniden daha fazla temas oldu. Ardından da nispeten hızlı şekilde anlaşmaya varıldı, çünkü benim açımdan buna karşı hiçbir zaman söylenmiş bir şey yoktu. Ben her zaman burada kalmak istedim."

Yılın başında, 2027'de sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin pazarlık başlamıştı. Bir ara, Avusturyalı 29 yaşındaki çok yönlü savunma oyuncusunun astronomik maaş taleplerinden söz edilmiş, bunun üzerine Uli Hoeneß mayıs ayında kamuoyu önünde tavrını ortaya koymuştu. Hoeneß, "Konny çok sevdiğim bir oyuncu" derken, "Ama o da Maradona değil" ifadelerini kullanmıştı.

Nihayet Dünya Kupası sırasında anlaşmaya varıldı ve sözleşme uzatmasının 2029'a kadar olduğu 20 Temmuz'da resmen açıklandı. Laimer, "Tabii ki her şeyin şimdi bu şekilde işlemiş olmasından ve her şeyin artık kesinleşmiş olmasından mutluyum. Artık yeniden keyif aldığım şeyi yapabiliyorum, o da futbol oynamak. Burada futbol oynamak inanılmaz keyifli" dedi. Laimer, 2023'te RB Leipzig'den Münih'e bonservissiz olarak transfer olmuştu.

Konrad Laimer, FC Bayern ile Asya turunda

Bu arada Hoeneß ile herhangi bir barışma da yaşanmadı. "Hayır, olmadı. Ama bu zaten benim için hiçbir zaman bir mesele değildi. Her zaman kısa kısa biraz sohbet ettik, o zaman da şampiyonluk kutlamasında biraz şakalaştık, hepsi buydu. Bunun dışında daha fazlası yok."

Laimer şu anda FC Bayern ile Asya turunda bulunuyor. Takım burada 4 Ağustos'ta Jeju SK FC ile, 7 Ağustos'ta ise Aston Villa ile karşılaşacak. Münih'e dönüşün ardından RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile hazırlık maçları var. Sonrasında ise 22 Ağustos'ta sezonun ilk resmi maçı oynanacak: Borussia Dortmund'a karşı Süper Kupa.