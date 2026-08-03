Uzayan pazarlıklar ve Uli Hoeneß’ten iğneleme: Konrad Laimer, Bayern Münih ile sözleşme uzatmasının perde arkasını anlattı

“Sonuçta her zaman, sonunda gerçekte olandan daha fazlası yazılıyor. İşin doğası bu. Sizin de işinizi yapmanız gerekiyor, bu da gayet normal” diyen Laimer, Güney Kore’nin Jeju Adası’ndaki bir medya buluşmasında sözlerini orada bulunan muhabirlere yöneltti. “Ben her zaman oldukça rahattım. Uzun süre hiç temas olmadı, sonra bir noktada yeniden daha fazla temas oldu. Ardından da anlaşmaya varılması nispeten hızlı gerçekleşti, çünkü benim açımdan buna karşı olan hiçbir şey yoktu. Ben her zaman burada kalmak istedim.”

Yılın başında, 2027’de sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin pazarlık başlamıştı. Bir ara, Avusturyalı 29 yaşındaki savunma çok yönlü oyuncusunun astronomik maaş taleplerinden söz edildi, bunun üzerine Uli Hoeneß mayıs ayında kamuoyu önünde tutum aldı. Hoeneß, “Konny benim çok sevdiğim bir oyuncu” derken, “Ama o Maradona değil” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası sırasında sonunda anlaşma sağlandı ve 2029’a kadar olan sözleşme uzatması 20 Temmuz’da resmen açıklandı. Laimer, “Elbette şimdi her şeyin böyle işlemiş olmasından, her şeyin yoluna girmiş olmasından ve benim de artık yeniden keyif aldığım şeyi yapabiliyor olmamdan mutluyum, o da futbol oynamak. Burada bu işten inanılmaz keyif alıyorum” dedi. Laimer, 2023’te RB Leipzig’den Münih’e bonservissiz olarak transfer olmuştu.

Konrad Laimer, Bayern Münih ile Asya turunda

Bu sırada Hoeneß ile bir barışma yaşanmadı. “Yok, olmadı. Ama bu benim için hiçbir zaman bir mesele de değildi. Her zaman kısa kısa biraz konuştuk, o zaman da şampiyonluk kutlamasında biraz şakalaştık, hepsi buydu. Daha fazlası yok.”

Laimer şu anda Bayern Münih ile Asya turunda bulunuyor. Burada 4 Ağustos’ta Jeju SK FC’ye, 7 Ağustos’ta ise Aston Villa’ya karşı oynanacak. Münih’e dönüşün ardından RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim ile hazırlık maçları var. Sonrasında ise 22 Ağustos’ta ilk resmi maç oynanacak: Borussia Dortmund’a karşı Süper Kupa.