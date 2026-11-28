Reklam

Hamburger SV karşılaşmasının son bölümündeki tartışmalı penaltı pozisyonu, Bayern Münih'te gündem oldu.

Oyuna sonradan giren Luis Diaz, uzatmalarda hızla rakip ceza sahasına girip yere düştü. Bu sırada Hamburg'un oyuncusu Martin Adeline ile hafif bir teması oldu. Ancak hakem Bastian Dankert oyunu devam ettirdi. Pozisyon için VAR incelemesi de yapılmadı. Teknik direktör Vincent Kompany ve Bayern Münih yedek kulübesi bu karara yüksek sesle itiraz etti.

Maçın ardından DAZN röportajında çok daha sakin görünen Kompany, kararın anlaşılabilir olduğunu kabul etti. Bayern Münih'in teknik direktörü, "Penaltı değildi, Luis Díaz'a yapılan bir faul de yoktu. Ayağı çime takıldı. Maçın bu aşamasında buna penaltı verilemez. Elbette bazı pozisyonlarda farklı görüşler olabilir" dedi. Hakem yorumcusu Patrick Ittrich de aynı görüşteydi. Sky yayınında, kendisinin de bu pozisyonda penaltı kararı vermeyeceğini belirtti.

Savunma oyuncusu Jonathan Tah ise pozisyonu biraz daha farklı değerlendirdi. Milli futbolcu, "Yüzde 50-50. Yedek kulübemizin buna neden tepki gösterdiğini anlıyorum. Buna penaltı verecek hakemler var. VAR da belki devreye girer, bazen ise girmez" dedi.

Reklam Reklam

Sonuçta Bayern Münih golsüz beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Münih ekibi, kadrosundaki sıkıntılar nedeniyle maça zaten zor koşullarda çıkmıştı. Sakatlıklar yüzünden Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari ve Manuel Neuer dahil birçok as oyuncusundan yararlanamayan Bayern Münih'te Bara Sapoko Ndiaye ve Noah Codjo-Evora adlı iki genç oyuncu ilk 11'de yer aldı.

Takımın işini daha da zorlaştıran ise kaptan Joshua Kimmich'in ilk yarı bitmeden rakibine yönelik bir hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi oldu. Bayern Münih, bir kişi eksik kalmasına rağmen maçın büyük bölümünde oyuna hâkim olan taraftı ancak üstünlüğünü gole çeviremedi. Üstelik Konrad Laimer ve Lennart Karl da olası sakatlar arasına katıldı. Bayern Münih, sakatlık nedeniyle Konrad Laimer ve Lennart Karl'dan da yoksun kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu beraberliğin ardından Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un bir puan gerisinde bulunuyor. Dortmund ise pazar günü Bayer Leverkusen'i yenerek farkı dört puana çıkarma fırsatına sahip.