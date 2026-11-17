UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç ile Danimarka arasındaki karşılaşma, Erling Haaland için olağanüstü bir geceye sahne oldu. Biri son anlarda penaltıdan olmak üzere iki gol atan Haaland, ülkesinin 3-2'lik galibiyetinde başrolü oynadı ve salı günü Norveç'i çeyrek finale taşıdı.

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Norveç, Portekiz ve Danimarka, çeyrek final biletlerini almak için A Ligi 4. Grup'ta ilk iki sıra için mücadele ediyordu. Norveç, bu karşılaşmaya alacağı olumsuz bir sonucun kendisine elenmeye mal olabileceğinin farkında olarak çıktı.

Norveç uzun süre deplasmanda Danimarka karşısında mağlup olacağını düşündü, ancak Haaland'ın planları farklıydı. Manchester City'nin golcüsü 33. dakikada fileleri havalandırdı, ancak VAR müdahalesiyle gol iptal edildi. Bu durum yıldız forvetin konsantrasyonunu bozmadı.

Sadece dört dakika sonra Haaland yeniden ağları sarstı ve bu kez gol geçerli sayıldı. Böylece ülkesine, son dakikalara kadar her şeye açık kalan bir maçta önemli bir moral kazandırdı.

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Bitiş düdüğü yaklaştıkça heyecan da arttı. Martin Ödegaard, Norveç'e beraberlik golünü getirdi. Ardından uzatma dakikalarında Norveç penaltı kazandı ve topun başına geçen Haaland, 90+6. dakikada bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek ülkesine 3-2'lik heyecan dolu bir galibiyet hediye etti.

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Bu galibiyetle Norveç, son anlarda Danimarka'yı geçerek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Karşılaşmanın en öne çıkan ismi ise attığı iki kritik golle Haaland oldu.

Manchester City golcüsünün attığı iki golün önemi, Norveç'i bir üst tura taşımakla sınırlı kalmadı. Haaland, milli formayla gol sayısını sadece 62 maçta 68'e çıkararak uluslararası kariyerine dikkat çekici bir rakam ekledi.

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Foot Mercato'nun aktardığına göre Haaland bu sayede, Fransa Milli Takımı ile 67 gol atan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi geride bıraktı. Mbappe bu rakama ulaşmak için 108 maça ihtiyaç duymuştu, yani Norveçli golcüden 46 maç daha fazla.

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