Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Red Bull Arena, bugün çarşamba günü Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak ve yeni sezonun açılışını yapacak Avrupa Süper Kupası maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, diğer tarafta Aston Villa, Freiburg'u ezici bir üstünlükle (3-0) yenerek UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Pek çok kişi, Avrupa Süper Kupası'nın beraberlik durumunda nasıl sonuçlanacağını merak etti: İki takım iki uzatma devresi mi oynayacak, yoksa doğrudan penaltı atışlarına mı gidilecek?

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tüzüğüne göre, Avrupa Süper Kupası maçı 90 dakikanın sonunda beraberlikle biterse iki takım uzatma oynamayacak ve doğrudan penaltı atışlarına geçilecek.

Bu kural, Paris Saint-Germain'in Tottenham'ı penaltı atışlarında yendiği geçen sezonki maçta uygulanmıştı; Fransız takımı son dakikalarda geri dönmüş ve (2-0) geriye düştükten sonra beraberliği yakalamayı başarmıştı.

Avrupa Futbol Federasyonu tüzüğü bu yıl da değişmeden kaldığı için, Salzburg'da beraberlik devam ederse kazanan doğrudan penaltı atışlarıyla belirlenecek.