"Uzaktan çalışan ilk futbolcu"... Neymar'ın sakatlığı Brezilya Cumhurbaşkanı'nın alay konusu oldu

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva’nın, birkaç saat sonra Haiti ile oynanacak maçta milli takımda yer almayacağı kesinleşti. Neymar, Dünya Kupası finallerinde Seleção’nun Fas ile 1-1 berabere biten açılış maçında da baldırındaki sakatlık nedeniyle forma giyememişti.

Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, sakatlığından tam olarak iyileşemedi ve haberlere göre, maçı oynamak üzere takım kafilesiyle birlikte ABD'nin Philadelphia kentine gitmedi.

En son tıbbi raporlar, Brezilyalı sihirbazın grup aşamasının son maçı olan İskoçya karşılaşmasında sahalara dönebileceğine işaret etse de, hazırlık durumuna ilişkin kesin bir şey söylenemiyor ve bu da Dünya Kupası serüveni hakkında belirsizlik yaratıyor.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Neymar'ın bu belirsiz durumu, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'dan bugün Cuma günü alaycı ve beklenmedik bir tepki çekti.

Da Silva, Belo Horizonte kentindeki bir hastanede düzenlenen törene katılırken, çocuklardan birine Brezilya'nın en iyi futbolcusunun kim olduğunu sordu. Çocuk tereddüt etmeden "Neymar" diye cevap verdi. Bunun üzerine Başkan Lula alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “Neymar, milli takıma uzaktan çalışmak üzere çağrılan dünyadaki ilk futbolcu.”