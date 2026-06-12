Uzaklaştırma ve para cezası... Asya kulübü, Al-Ahli'nin yıldızına sert bir ceza verdi

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Suudi Al-Ahli takımının yıldızlarından birine, Japon ekibi Machida ile oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan olaylar nedeniyle ağır bir ceza vererek büyük bir şok yaşattı.

Al-Ahli, Japonya şampiyonu karşısında Firas Al-Buraikan'ın attığı tek golle galip gelerek üst üste ikinci kez Asya şampiyonluğuna ulaştı.

Ayrıca okuyun... Kenyonis, Roshen Ligi'ni Dünya Kupası tarihine yazdırdı

Maçta, sol bek Zakaria Hawsawi, Japon takımının bir oyuncusuna vurarak ikinci yarının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bunun üzerine Asya Futbol Federasyonu, Zakaria Hawsawi'yi turnuvanın bir sonraki edisyonunda 3 maçtan men etti ve 2000 dolar para cezasına çarptırdı.

Bu karar, Zakaria Hawsawi'yi, 2026 Dünya Kupası finallerine katılacak Suudi Arabistan milli takım kadrosundan çıkarılmasından birkaç gün sonra şok etti.