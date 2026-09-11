Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımının bu sezonki başlangıcına dair büyük iyimserliğini dile getirerek Katalan kulübünün tüm kupalarda mücadele edebilecek her türlü donanıma sahip olduğunu vurguladı; öncelik sıralamasının başına ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ni yerleştirdi.

Laporta, Katalonya bölgesinin ulusal günü münasebetiyle Rafael Casanova anıtı önünde çelenk sunma geleneğine ev sahipliği yapan törene katıldı. Barcelona her yıl olduğu gibi bu törende de hazır bulundu.

Sakin kalmaya özen göstermesine rağmen Barcelona Başkanı, güçlü başlangıcın peşinden sürüklenmemek gerektiğinin altını çizdi ve "Sport" gazetesinin öne çıkardığı açıklamasında şunları söyledi: "Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız, çünkü sezon henüz yeni başladı."

Ancak kısa süre sonra takımın ortaya koyduğu oyuna dair iyimserliğinin boyutunu açıkça ortaya koydu ve şöyle ekledi: "Umarız bu seviyeyi, büyük bir bağlılıkla sürdürürüz. Bu yıl kazanmak için koşmanız gerekiyor. Takımın ve kulübün bağlılığı çok önemli bir işaret."

Lamine Yamal'a övgü

Laporta, Lamine Yamal'ın maçlar boyunca koşmanın ve pres yapmanın önemine dair açıklamalarına da değindi ve genç yıldızın yaşının küçüklüğüne rağmen sergilediği olgunluğu övdü.

Şöyle konuştu: "Lamine'in 19 yaşında söyledikleri büyük takdiri hak ediyor, olgunluğu inanılmaz. O, takımın odağını koruması ve rehavete kapılmaması, her şey için mücadele etmesi gerektiğinin açık bir örneği."

Laporta, Barcelona içindeki iyimserlik havasının, özellikle takımın güçlü ve dengeli bir kadroya sahip olması nedeniyle haklı gerekçelere dayandığını düşünüyor ve şöyle vurguluyor: "Son derece rekabetçi ve dengeli bir kadromuz var, Deco harika bir iş çıkardı. Herkesin tam odaklanması gerekiyor, çünkü elimizde çok fazla kalite var ve iki rekabetçi takım kurabiliriz; rehavete yer yok."

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Dörtleme hayali

Laporta, Barcelona'nın bu sezonki hedeflerinin tavanını açıkça ortaya koyarak kulübün mümkün olan tüm kupaları kazanmayı amaçladığını vurguladı.

Barcelona Başkanı şöyle konuştu: "Kupaları kazanmak için adayız. Bu yılki hedeflerimiz lig şampiyonluğu, Kral Kupası, Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi. Her zaman takım ruhunu korumalıyız; bu şekilde düşünmek bizi kupalar kazanmaya götürecek."

Barcelona, 2015'ten bu yana bir yıl içinde 4 veya daha fazla kupa kazanamadı; o yıl Luis Enrique yönetiminde lig, kupa, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.

Avrupa önceliği

Barcelona'nın tüm kupalardaki hırsına rağmen Laporta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hesaplarında özel bir yere sahip olduğunu gizlemedi ve şöyle dedi: "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için özel bir heyecanımız var."

Laporta'nın açıklamaları, takımın Hansi Flick yönetimindeki güçlü başlangıcının gölgesinde geldi. Bu başlangıç, yönetimin Barcelona'nın hem yerel hem de kıtasal düzeyde güçlü bir şekilde mücadele edebileceğine olan güvenini pekiştirdi; 2015'ten bu yana kulübün vitrininde bulunmayan Avrupa kupasını yeniden kazanma yönündeki net bir arzu da bu tablonun ortasında yer alıyor.

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