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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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"Uyuyordu" - Mourinho, Barcelona galibiyetinin ardından öfkesini kustu

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
İspanya
Portekiz

Portekizliye ateşli mesajlar

Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho, Spotify Camp Nou'da oynanan El Clásico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek Katalan rakibiyle arasındaki farkı 3 puana indirmesinin ardından, takımının hedefinin yalnızca Barcelona'yı yenmek değil, İspanya Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Mourinho, oyuncularının performansını övdü ve rakibin gücü ile oyuncularının kalitesi göz önünde bulundurulduğunda bu karşılaşmanın kraliyet takımının başındaki ikinci döneminin en eksiksiz maçı olduğunu belirtti. Real Madrid'in Barcelona baskısıyla başa çıkmayı başardığını ve beraberlik golünün ardından soğukkanlılığını koruduğunu, ardından Kylian Mbappé'nin 87. dakikada karşılaşmayı belirlediğini ifade etti.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Real Madrid, Camp Nou'da kazanmak için oynamıyor, şampiyonluğu kazanmak için oynuyor." Galibiyetin önemine rağmen çalışmaya ve odaklanmaya devam etmek gerektiğinin altını çizen Mourinho, takım bir sonraki maçında tökezlerse Barcelona galibiyetinin aynı değeri taşımayacağı uyarısında bulundu.

Mourinho video teknolojisini eleştirdi

Mourinho, maçın baş hakemini övmesine rağmen video yardımcı hakem teknolojisinin performansını eleştirdi; João Cancelo'nun Yan Diomande'ye yaptığı müdahalede devreye girmemesini eleştiren Portekizli, bu pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savundu.

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Şöyle konuştu: "Hakem harika bir maç yönetti, ancak (VAR) 60. dakikada uyuyordu; Diomande'ye yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterilmeliydi."

Yedek kulübesi Real Madrid'e ek çözümler sundu

Mourinho, Eduardo Camavinga'yı maçın başında yedek kulübesinde tutma kararını savundu ve oyuncunun temel bir unsur olmaya devam ettiğini, ancak kadro tercihlerinin her maçın gereksinimlerine bağlı olduğunu açıkladı.

Fransız oyuncunun ikinci yarıda oyuna girmesinin takıma boşlukları ve kontra atakları değerlendirme konusunda daha fazla imkan sağladığına ve galibiyet golünün yaratılmasına katkıda bulunan planın bu olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Thibaut Courtois'nın yerine oynayan kaleci Andriy Lunin'i de övdü ve fırsatı soğukkanlılıkla ve güvenle değerlendirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, sakatlığına rağmen oynamaya devam etme konusunda ısrar eden Federico Valverde'yi de takdir etti.

Mourinho, grubun gücünü ve soyunma odasının bütünlüğünü vurgulayarak sözlerini tamamladı ve önümüzdeki deplasman maçları serisi göz önünde bulundurulduğunda takımın tüm oyuncularının hazır olmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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