Santiago Bernabéu stadı bugün, çarşamba günü, olağanüstü bir geceye hazırlanıyor. Bunun tek nedeni Real Madrid'in Espanyol karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından Real Sociedad karşısında yeni bir galibiyetle çıkışını sürdürmek istemesi değil; asıl neden tüm ışıkların eski evine dönen tek bir adama çevrilecek olması: José Mourinho.

"Special One"ın Madrid'e dönüşü, analiz ve soru işaretlerinin kapısını araladı; acaba bu, soyunma odasını ve teknik alanı tutuşturan o gürültücü Mourinho mu? Yanıt, Madrid basınının kalbinden geldi; gazeteciler Tomás Roncero ve Antonio Romero, "Cadena SER" radyosundaki "SER Deportivos" programında "sakin Mourinho" karakterini analiz etti.

Roncero, özün değişmediğini, ancak zamanın Portekizli teknik adama çok şey öğrettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kendine özgü tarzını koruyacak, çünkü herkesin bir kişiliği vardır, ama insanlar değişir, hepimiz gelişiriz. Başarılarından neyi pekiştirmen gerektiğini bilirsin ve yaptığın hataları tekrarlamazsın."

Roncero, bu sakinliğin bir oyun olmadığını, aksine 13 yıllık tecrübelerden alınmış acı bir ders olduğunun altını çizerek şunları ekledi: "Şu anda içinde olan şey bir oyun değil. Neyin yapılmaması gerektiğini çok iyi bildiği mesajını vermeye çalışıyor. Madrid'in, elit seviyeye dönmek için son fırsatı olduğunu biliyor ve bu fırsatı kaçırmayacak."

Ancak Roncero, işler rekabetin özüne dokunduğunda bu yanardağın her an patlayabileceği konusunda uyararak şöyle açıkladı: "Yanlış bir hakem kararına maruz kalırsa ya da Barcelona ile ilgili herhangi bir şey olursa, tanıdığımız Mourinho geri dönecek. Teknik alana dalacak ve hakeme saldıracak. Bu, karakterinde doğal olan bir şey. Fark şu ki, artık daha önce yaptığı gibi yersiz sorunların peşinde koşmayacak."

Ünlü Madrid'li gazeteci, aylar önce Mourinho'nun dönüşüne kuşkuyla bakanlardan biri olduğunu itiraf ediyor, ancak artık onun yeni versiyonuna ikna olmuş durumda: "Sakin Mourinho, dengeli Mourinho, şimdi hoşuma gidiyor. Ne olacağını göreceğiz, taraftarları memnun ve biz kuşku duyanlar da onun gelişimini gördük."

Roncero, Mourinho'nun tam da tam bir kaos ve iç yaralarla sona eren bir sezonun ardından Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu "kusursuz cerrah" olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni ise saygınlık: "Soyunma odasına girer girmez, konsantrasyonun ne kadar yüksek olursa olsun, 'Ne teknik adam ama!' diye düşünürsün. Tıpkı Zidane'ın sırf Zidane olduğu için saygı görmesi ve Ancelotti'nin kişiliğiyle olduğu gibi."

Roncero, çarpıcı bir kıyaslama yaparak şunları ekledi: "Mourinho'ya gelince, onunla oynayamazsın. Daha iyi ya da daha kötü oynayabilirsin, ama Mourinho ile oynarsan, o bunu görmezden gelmez."

Buna karşılık Antonio Romero, temkinli olmaya ve bu sakinliğe tamamen kanmamaya çağırarak, Mourinho'nun tartışmalardan çok da uzaklaşmadığını hatırlattı ve Real Madrid ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmasını, provokatif sevincini, Vinícius'a yönelik eleştirisini ve VIP locasında oturmayı reddetmesini örnek gösterdi.

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Roncero, analizini taraftara dair bir öngörüyle noktaladı: "Bernabéu'da sıcak bir alkış alacak; ayakta karşılama olur demiyorum ama kesinlikle genel bir alkış olacak. O kaosun içine bir daha girmeyecek."