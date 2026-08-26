Santiago Bernabéu, bugün oynanacak çarşamba günü karşılaşması öncesinde olağanüstü bir geceye hazırlanıyor. Bunun tek sebebi Real Madrid'in, Espanyol karşısında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından Real Sociedad'a karşı yeni bir galibiyetle çıkışını sürdürmek istemesi değil; aynı zamanda tüm gözlerin eski evine dönen tek bir adama, José Mourinho'ya çevrilecek olması.

"Special One"ın Madrid'e dönüşü, analiz ve soru kapısını araladı: Soyunma odasını ve teknik alanı tutuşturan o gürültücü Mourinho hâlâ aynı mı? Cevap Madrid medyasının kalbinden geldi; gazeteciler Tomás Roncero ve Antonio Romero, "Cadena SER" radyosundaki "SER Deportivos" programında "sakin Mourinho" kişiliğini analiz etti.

Roncero, özün değişmediğini, ancak zamanın Portekizli teknik adama pek çok şey öğrettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Kendine özgü tarzını koruyacak, çünkü herkesin kendi kişiliği var, ama insanlar değişir, hepimiz gelişiriz. Başarılarından neyi pekiştirmen gerektiğini bilirsin ve yaptığın hataları tekrarlamazsın."

Roncero, bu sakinliğin bir oyun olmadığını, aksine 13 yıllık tecrübenin acı bir dersi olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi: "Şu an içinde olan şey bir oyun değil. Yapılmaması gerekeni çok iyi bildiği mesajını vermeye çalışıyor. Madrid'in, elitin arasına dönmek için son fırsatı olduğunu biliyor ve bunu kaçırmayacak."

Ancak Roncero, işler rekabetin özüne dokunduğunda yanardağın her an patlayabileceği konusunda uyararak şunları söyledi: "Yanlış bir hakem kararına maruz kalırsa veya Barcelona ile herhangi bir şey yaşanırsa, tanıdığımız Mourinho geri dönecek. Teknik alana dalacak ve hakeme yüklenecek. Bu, onun kişiliğinde doğal bir şey. Fark şu ki artık sorunları yersiz yerlerde aramayacak, ki eskiden bunu yapardı."

Ünlü Madridli gazeteci, aylar önce Mourinho'nun dönüşü konusunda kuşkucu olanlardan biri olduğunu itiraf ediyor, ancak artık onun yeni versiyonuna ikna olmuş durumda: "Sakin Mourinho, dengeli Mourinho, artık hoşuma gidiyor. Ne olacağını göreceğiz, taraftarları mutlu ve biz kuşkuya düşenler onun gelişimini gördük."

Roncero, Mourinho'nun, büyük bir kaos ve iç yaralarla biten bir sezonun ardından Real Madrid'in tam olarak ihtiyaç duyduğu "mükemmel cerrah" olduğunu düşünüyor; bunun sebebi ise saygınlık. Şöyle konuştu: "Soyunma odasına girer girmez, konsantrasyonun ne kadar keskin olursa olsun, şunu düşünürsün: Ne müthiş bir teknik adam! Tıpkı Zidane'ın yalnızca Zidane olduğu için saygı görmesi gibi, ya da kişiliğiyle Ancelotti gibi."

Roncero, kesin bir karşılaştırma yaparak Mourinho hakkında şunları ekledi: "Mourinho ile ise oynayamazsın. Daha iyi ya da daha kötü oynayabilirsin, ama Mourinho ile oynarsan, o bunu görmezden gelmez."

Buna karşılık Antonio Romero, aceleci davranmamaya ve bu sakinliğe tamamen kanmamaya çağırdı; Mourinho'nun tartışmadan çok uzaklaşmadığını hatırlatarak Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Benfica karşılaşmasını, kışkırtıcı sevincini, Vinicius'a yönelttiği eleştiriyi ve VIP locasında oturmayı reddetmesini örnek gösterdi.

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Roncero analizini bir taraftar öngörüsüyle noktaladı: "Bernabéu'de sıcak bir alkış alacak; tam bir ayakta alkış demiyorum ama kesinlikle genel bir alkış olacak. O kaosun içine bir daha girmeyecek."