"Uygun şekilde davran"… João Neves, Ronaldo hakkındaki sözlerinin bedelini ödüyor

Portekiz milli takım oyuncusu João Neves, 2026 Dünya Kupası’nın ilk turunda Demokratik Kongo ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 beraberliğin ardından kaptan Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunarak ülkesinde geniş çaplı bir tartışma dalgası başlattı.

Maçta Portekiz’in tek golünü atan Neves, daha sonra Ronaldo’nun milli takımdaki rolü hakkında konuştu ve tecrübeli yıldızın artık eskisi gibi takım içinde istisnai bir durum olarak görülmediğini vurguladı.

Diğerleri gibi bir oyuncu

Paris Saint-Germain oyuncusu, “Cristiano’nun bize, Portekiz milli takımına ve dünya futboluna neler kattığını hepimiz biliyoruz, ancak şu anda o da bizim gibi, diğerlerinden farklı olmadığını biliyor” dedi.

"O da takımdaki diğer oyuncular gibi takıma katkı sağlayan bir oyuncu, tıpkı diğer tüm oyuncuların yaptığı gibi. O da herkes gibi takıma katkı sağlamak ve destek olmak için burada" diye ekledi.

Sönük performans

Neves’in açıklamaları, Ronaldo’nun Demokratik Kongo karşısında sergilediği sönük performansın ardından geldi. Ronaldo, maçı baştan sona oynadı ancak gol atamadı ve kale direkleri ile üst direk arasına hiçbir şut gönderemedi.

Maçta, Suudi Al-Nassr takımının kaptanının büyük turnuvalarda gol bulma konusundaki sıkıntısı devam etti. Ronaldo, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 10. maçına da gol atamadan çıktı; bu durum, teknik direktör Roberto Martínez’in ilk 11’indeki yeri hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen Ronaldo, topa sadece 25 kez dokundu; bu rakam, maçta yedek olarak oyuna giren dört Portekizli oyuncunun ve kaleci Diogo Costa’nın kaydettiği top dokunuş sayısından daha azdı.

Büyük öfke

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, Neves'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç oyuncu, Ronaldo'nun taraftarlarından sert eleştiriler aldı; taraftarlar, milli takım kaptanına ve futbol tarihinin en büyük oyuncularından birine yönelik bu sözlerin uygunsuz olduğunu düşündü.

Neves’in sosyal medya hesapları, Ronaldo’ya daha fazla saygı göstermesini talep eden öfkeli mesajlarla doldu; eleştiriler, kız arkadaşı Madalena Araújo’ya da sıçradı ve o da Portekiz kaptanıyla ilgili tartışmaya dair yorumlar aldı.

Neves’in hesabına yapılan yorumlardan biri şöyle: “Açık konuşayım: Cristiano Ronaldo hakkındaki açıklamaların saygısız ve profesyonelce değildi. Onu sevmek zorunda değilsin, ama ona saygı duymalısın. Bu adam 5 Altın Top ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış, futbol tarihinin en golcü oyuncusu.”

Bir başkası ise şöyle dedi: “O, milyonlarca çocuğun, senin neslinden oyuncular da dahil olmak üzere, futbola aşık olmasının ve topu ayaklarının arasına almasının sebebidir.”

Üçüncüsü ise şöyle ekledi: “Sen büyük yeteneğe sahip genç bir oyuncusun, ancak saygı olmadan yetenek hiçbir şey ifade etmez. Efsaneler bu oyunu yarattı ve senin önünü açtı, bu yüzden buna yakışır şekilde davran.”

Yorumlar arasında şunlar da vardı: “Biraz nezaket göster ve Ronaldo’nun adını ancak saygıyla an.”

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Diğer yorumlarda da Neves’e yönelik benzer eleştiriler yer aldı; bazı taraftarlar, milli takımın performans düşüşünün sorumluluğunu Ronaldo’ya yüklemeyi bırakmasını isterken, diğerleri ise Portekizli oyuncuları, Arjantinli oyuncuların Lionel Messi’yi desteklediği gibi kaptanlarını savunmaya çağırdı.

Tepkiler, kız arkadaşı Madalena Araújo’nun hesabına da sıçradı; bir takipçi, “Şu kısa boylu gence, Cristiano’ya biraz saygı göstermesini söyle” diye yazdı.

Diğerleri ise Ronaldo’nun futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olmaya devam ettiğini ve kariyeri boyunca Portekiz milli takımına yaptıklarının, takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından daha fazla takdir edilmeyi hak ettiğini vurguladı.

Portekiz milli takımı, grup aşamasındaki ikinci maçı için Özbekistan’a karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçının ardından Ronaldo’ya yöneltilen eleştirilerin artmasıyla birlikte, Ronaldo’nun ilk 11’de yer almaya devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor.