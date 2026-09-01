Dortmund, Ethan Nwaneri’nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Arsenal ile anlaşmaya vardı. Ruhr ekibi bunu çarşamba günü duyurdu.Buna göre BVB’nin, maaş da dahil olmak üzere toplam beş milyon euroluk bir paket ödeyeceği ifade ediliyor.

Sportif işler genel müdürü Lars Ricken, "Ethan’ın kiralanmasıyla birlikte çok yetenekli ve teknik açıdan son derece donanımlı bir orta saha oyuncusunu kadromuza katmayı başardık. Giannis Konstantelias’ın uzun süreli yokluğu nedeniyle kadromuzu kısa vadede bir kez daha güçlendirebilmek bizim için önemliydi. Ethan’ın transferi bizim için sportif açıdan şu anda mümkün olan en iyi çözümdü. Bunu transfer döneminin bitimine kısa süre kala gerçekleştirebilmiş olmaktan mutluyuz" dedi.

Daha önce, Sarı-Siyahlılar’ın aslında Polonya’dan, Zaglebie Lubin’den takviye yapmayı ve U21 milli oyuncusu Marcel Regula’yı kadrosuna katmayı istediğine dair haberler dolaşıyordu. Bundesliga için de bilinmeyen bir isim değil; zira 19 yaşındaki oyuncu, Said El Mala’nın Dortmund’a transferi halinde 1. FC Köln’ün istediği aday olarak görülüyordu.

Regula’nın maliyetinin iddialara göre on milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyordu. Ancak Sportif Direktör Ole Book ve sportif işler genel müdürü çevresindeki yöneticiler, şimdilik kalıcı bir transferden vazgeçti. En azından şimdilik. Polonyalı spor gazetecisi Mateusz Borek ise BVB’nin Regula’yı izlemeyi sürdürmek istediğini öne sürüyor. Ancak hücum oyuncusunun Burnley ve Feyenoord Rotterdam’ın da listesinde olduğu belirtiliyor.

Nwaneri, Arsenal’de Premier League tarihine geçti

Nwaneri lehine olan unsurlar ise bir yandan daha uygun toplam paket, en üst düzeydeki deneyimi ve Gunners ile herhangi bir satın alma anlaşmasının bulunmamasıydı. 19 yaşındaki oyuncu sezonun ardından Arsenal’e dönecek ve Konstantelias da tamamen iyileştikten sonra yeniden BVB ilk 11’inde yerini alacak.

Nwaneri daha önce de sık sık Dortmund’a transferle anılmıştı. Geçen yaz transfer döneminde de Sarı-Siyahlılar’ın Arsenal nezdinde nabız yokladığı belirtiliyordu, ancak Nwaneri o dönemde Londra’daki sözleşmesini 2030’a kadar uzattı ve hemen Olympique Marseille’e kiralandı.

Merkezde oynayan hücum oyuncusu, çok büyük bir yetenek olarak görülüyor ve genç yaşına rağmen son İngiltere şampiyonu adına şimdiden 51 resmi maça çıkıp 10 gol ve 2 asist üretti. Yaklaşık tam dört yıl önce, yalnızca 15 yaş 181 günlükken 8. haftada Brentford karşısında maçın son bölümüne doğru Premier League’deki ilk maçına çıktığında, lig tarihinin en genç oyuncusu rekorunu kırmıştı ve bu rekor hâlâ geçerliliğini koruyor.

Nwaneri, Marsilya’da başlangıçta aslında fena bir uyum süreci geçirmedi; ilk maçında ilk golünü attı. Ancak özellikle sezonun son bölümü Nwaneri ve muhtemelen Arsenal açısından son derece tatmin edici geçmedi. Nisan başından itibaren genç oyuncu sadece bir kez, o da yalnızca yarım saat sahada kaldı. Sezonun son dört maçında ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

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Nwaneri, BVB’de hemen ilk 11’e mi girecek?

BVB’de Nwaneri, gelecek hafta sonu TSG Hoffenheim deplasmanında ilk maçına çıkabilir; hatta muhtemelen doğrudan ilk 11’de başlayabilir. Uzun süreli sakat Konstantelias’ın yanı sıra Samuele Inacio da forma giyemeyecek. Bundesliga açılışında HSV’ye karşı oyuna girdikten kısa süre sonra sert bir faulün ardından kırmızı kart görenüst düzey yetenek, ligdeki sonraki iki maçta cezalı olacak.

Bu yaz bir kez daha transfer söylentileriyle anılan, şu sıralar şanssız bir daimi yedek konumundaki Fabio Silva’yı teknik direktör Niko Kovac, hücumun yarı alanındaki pozisyonda değil, forvetin merkezinde değişmez isim Serhou Guirassy için "yalnızca" bir rakip ya da tamamlayıcı oyuncu olarak görüyor. Kovac’a göre aslında Konstantelias için en iyi alternatif olan Carney Chukwuemeka ise yeniden fiziksel sorunlar yaşıyor ve şu ana kadarki resmi maçlarda kadroda yer almadı.

En azından gelecek cumartesi günü, Konstantinos Karetsas’ın yanında yarı alandaki pozisyonda Maximilian Beier’in görev yapması muhtemel görünüyor. Alman milli oyuncu aslında Kovac tarafından sol kanat koridoru için düşünülmüştü.