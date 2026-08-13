Ruhr Nachrichten'in haberine göre, BVB yönetiminde artık teknik direktör, sportif direktör ve sportif genel müdür arasında çoğunluk ilkesi değil, mutlak görüş birliği geçerli.

Bu da şu anlama geliyor: BVB, yönetim üçlüsünden hiç kimsenin çekincesi olmadığı takdirde bir oyuncu için transfer piyasasında harekete geçiyor. Şu anda bu durum Said El Mala için geçerli ve daha önce de Konstantinos Karetsas (30 milyon, KRC Genk) ile Joane Gadou'nun (20 milyon, RB Salzburg) maliyetli transferlerinde böyle olmuştu.

Söz konusu üçlüde Niko Kovac, Ole Book ve Lars Ricken'ın her biri onay verdi. Sonrasında işler ciddiye bindi. Karetsas ve Gadou yeni transfer olarak zaten tanıtılmışken, El Mala için 1. FC Köln ile yürütülen görüşmelerin de muhtemelen başarıyla sonuçlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

BVB, Said El Mala transferinde büyük bir hamlenin eşiğinde olabilir

Sky'a göre, katedral kentinde kısa süre içinde Dortmund'dan 50 milyon euro artı 5 milyon euro bonus içeren yazılı bir teklif ulaşacak. Bu da şu anlama geliyor: BVB, Effzeh'in Alman yükselen yıldızı için talep ettiği yüksek bonservis bedelini karşılayacak. Express ise çarşamba günü, Köln patronu Thomas Kessler'in böyle bir durumda El Mala'ya ayrılık izni sözü verdiğine dair kurum içi bir mutabakat olduğunu yazdı.

Dolayısıyla, Dortmund yönetiminin tüm üyelerinin bu yaz üzerinde uzlaştığı üçüncü hedef oyuncunun da Ruhr bölgesinin yolunu tutması oldukça muhtemel görünüyor.

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BVB'nin transfer fiyaskosu Yan Couto, uyarıcı bir örnek

Bu yaz büyük transferler için getirilen yeni temel şart, aynı zamanda son yılların belki de en maliyetli yanlış anlaşılmalarından birinin sonucu. Çünkü Gadou, Karetsas ve El Mala'nın aksine, 2024 yılında Yan Couto konusunda mutlak bir görüş birliği yoktu. O dönemki Nuri Sahin, takımına Brezilyalı oyuncuyla birlikte karşı tarafta daha önce ikna edici performanslar sergileyen Ian Maatsen'a benzer bir profil kazandırmak isterken, özellikle Ricken'ın transfere dair büyük şüpheler dile getirdiği belirtiliyor.

Dönemin sportif direktörü Sebastian Kehl ise buna rağmen Sahin'in isteğini yerine getirmek için adımı attı. Sonuç biliniyor: BVB, Manchester City ile gerçekten saç baş yolduran bir kiralama anlaşması yaptı ve bu anlaşma kapsamında 25 milyon euroluk satın alma zorunluluğu yalnızca birkaç maçın ardından devreye girdi. Siyah-Sarılılar daha önce de 5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

Couto, bu korkunç meblağı performansıyla hiçbir zaman haklı çıkaramadı. İlk sezonunda büyük uyum sorunları yaşadı, sık sık kötü oynadı ve aslında Dortmund oyununda bir faktör değildi. İkinci sezonunda ise yeni teknik direktör Niko Kovac'ın sistemi üçlü savunmaya çevirmesi ve Couto'yu sağ kanat beki olarak kullanmasıyla işler biraz daha iyiye gitti.

Ancak rakibi Julian Ryerson olağanüstü bir sezon geçirdiği için (42 maçta 18 asist), Couto performansındaki yükselişe rağmen sadece 27 resmi maça çıkabildi ve buna rağmen iki gol ile üç asist üretti.

İki başarısız yılın ardından Couto ile BVB şimdilik ortak hikâyeyi noktaladı. 24 yaşındaki oyuncu, 3 milyon euro bedelle kiralık olarak Como'ya transfer oldu. Burada Cesc Fabregas'ın Couto'ya büyük değer verdiği belirtiliyor. Birbiriyle örtüşen medya haberlerine göre, üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonu 20 milyon euro. Kalıcı transferin gerçekleşmesi halinde Dortmund böylece en azından Couto'daki zararı asgari seviyede tutmuş olacak.

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