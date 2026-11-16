Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka karşısında aldığı 4-1'lik ağır mağlubiyet, UEFA Uluslar Ligi'nde gelip geçici bir sonuç olmaktan öteye geçti; kısa sürede Cristiano Ronaldo taraftarları ile milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un eleştirmenleri arasındaki tartışmanın yeni malzemesi hâline geldi. Zira tarihî yıldızın taraftarlarından bir kesim, bu beklenmedik çöküşü, maçtan yalnızca birkaç gün önce millî takımdaki kariyerini sonlandırdığını açıklayan eski kaptanlarının yokluğuyla ilişkilendirdi.

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Ronaldo'nun bazı taraftarları, bu sonucu Portekiz'in onsuz yoluna devam edemeyeceğinin bir kanıtı olarak yorumladı. Yıldızın milli takımla ilişkisinin sona ermesini çevreleyen anlaşmazlıkları hatırlatarak, Danimarka karşısında yaşananların, emekliliğini açıklamadan önce teknik hesaplamaların dışında bırakılması kararına sert bir yanıt olduğunu düşündüler.

Ancak milli takımın son dönemdeki sonuçlarının okunması, bu yorumun ne kadar isabetli olduğu konusunda soru işaretleri doğuruyor. Özellikle Ronaldo'nun maçlardaki yokluğunun yeni bir durum olmaması ve Portekiz'in onun kadro dışı kaldığı dönemde bir dizi galibiyet elde etmesi, hatta birkaç hafta önce aynı rakibi kendi sahasında yenmeyi başarmış olması bu yorumu tartışmalı kılıyor.

Ronaldo: Tekrarı gelmeyecek bir efsane

Öncelikle, Cristiano Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı'yla ilişkisi sona ermiş sıradan bir futbolcu olarak ele almak mümkün değil. Tecrübeli yıldız, 234 milli maçta 146 golle milli takımın tarihi gol kralı haline geldikten sonra, tekrarı zor olan olağanüstü bir miras bıraktı; aynı zamanda Portekiz forması altında en çok forma giyen oyuncu da kendisi.

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Ronaldo, 2016 Avrupa Uluslar Kupası'nı kazanmaya öncülük ederek milli takımın tarihindeki tarihi dönüşümün en önemli mimarlarındandı; bu, Portekiz tarihindeki ilk kıtasal unvandı. Ardından 2019'da takımla birlikte UEFA Uluslar Ligi kupasını da ekledi, sonra milli takım 2025'te aynı şampiyonluğu kazandı.

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Etkisi yalnızca rakamlar ve kupalarla sınırlı kalmadı, aynı zamanda bütün bir oyuncu kuşağı için rekabetçi bir kimlik oluşturmaya kadar uzandı. Yirmi yılı aşkın süre boyunca milli takımın liderliğinde yer aldı ve Portekiz taraftarlarının en belirgin simgesi haline geldi.

Ronaldo ayrıca altı Dünya Kupası'nda sahaya çıkarak uluslararası kariyerinin ne kadar olağanüstü olduğunu kanıtladı ve ardında, milli takımla geçirdiği son günlere ilişkin tartışmaların çok ötesine geçen bir miras bıraktı.

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Portekiz, Ronaldo oynamadan 4 kez üst üste galip geldi

Ronaldo'nun tarihi konumuna rağmen, Portekiz'in son dönemdeki sonuçları, onun yokluğunu milli takımın başına gelen her şeyin doğrudan sebebi saymayı desteklemiyor.

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2026 Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Portekiz Milli Takımı, Jesus'un liderliğinde yeni bir döneme başladı ve UEFA Uluslar Ligi'nde dört maçlık galibiyet serisi yakaladı; bu süreçte Ronaldo'nun katkısı son derece sınırlıydı.

Portekiz, 24 Eylül'de Galler'i tek golle 1-0 yenerek yoluna başladı; bu maçta Ronaldo yaklaşık 66 dakika sahada kaldı. Ardından 27 Eylül'de deplasmanda Norveç'i 2-1 yendi; bu maçta eski kaptanı yedek kulübesinde olmasına rağmen oynamadı.

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En dikkat çekici durak ise 1 Ekim'de geldi. Portekiz Milli Takımı, Kopenhag'da Danimarka'yı 4-2 mağlup etmeyi başardı; Ronaldo, milli takım kampından ayrıldıktan sonra bu maçta yer almadı. Ardından 4 Ekim'de Norveç'i yeniden 2-1 yenerek galibiyet serisini tamamladı.

Böylece Portekiz Milli Takımı, beşinci karşılaşmada Danimarka karşısında ilk yenilgisini almadan önce dört maçlık galibiyet serisi elde etti; bu da son yenilgiyi yalnızca Ronaldo'nun yokluğuna bağlamanın yeniden gözden geçirilmesi gereken bir mesele olduğunu gösteriyor.

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Jesus ile Ronaldo arasındaki anlaşmazlık emeklilik açıklamasından önceydi

Ronaldo ile Jesus arasındaki ilişki, eylül ayının sonunda gerginlik yaşamıştı. Teknik direktör, milli takım kaptanına Danimarka karşısında ilk on birde yer vermeyeceğini açıklamış ve oynama kararının maçın ihtiyaçlarına göre kendisine ait olduğunu vurgulamıştı.

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Bu durum, Ronaldo'nun Norveç maçı boyunca hazır olmasına rağmen yedek kulübesinde kalmasının ardından geldi; bu olay, uzun yıllar Portekiz hücumunun lideri olmaya alışmış yıldıza yönelik yaklaşımda dikkat çekici bir dönüşümü temsil ediyordu.

Jesus'un açıklamalarının ardından Ronaldo, Kopenhag'daki Danimarka maçından önce 30 Eylül'de milli takım kampından ayrıldı.

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Haftalar sonra, 5 Kasım 2026'da Ronaldo milli futbolu bıraktığını açıkladı ve milli takımla 23 yıl süren kariyerini sona erdirerek ardında 234 maç ve 146 gol bıraktı.

Böylece Ronaldo'nun son Danimarka karşılaşmasındaki yokluğu sürpriz ya da ani bir gelişme değildi; aksine, önce oynamaktan uzaklaşmasını, ardından kamptan ayrılmasını ve son olarak emeklilik kararını kesinleştirmesini içeren önceki bir sürecin devamı niteliğindeydi.

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Jesus, yenilginin sorumluluğunu Ronaldo'nun yokluğuna yüklemeyi reddediyor

Danimarka karşısındaki ağır yenilginin ardından Jorge Jesus, milli takımın Ronaldo'nun hizmetinden yoksun kalıp kalmadığına dair doğrudan bir soruyla karşı karşıya kaldı; ancak Portekizli teknik direktör, yıldızın yokluğunu yaşananların bir açıklaması olarak ele almayı reddetti.

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Jesus soruya şöyle yanıt verdi: "Neyi mi kaybettik? Artık milli takımda bir oyuncu değil, peki neyi kaybedebiliriz ki? Kaybettiğimiz tek şey, burada bulunup bana eşlik etmesi."

Teknik direktörün açıklamaları, Ronaldo'nun sembolik bir şekilde anıldığı bir gecede geldi. Portekizli oyuncular, maçın başlamasından önce üzerinde onun adı ve 7 numarasının yer aldığı formalar giydiler; taraftarlar da eski kaptanlarını onurlandıran bir pankart açtı ve maç boyunca onun adını haykırdı.

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Sahada ise Portekiz Milli Takımı, belirgin savunma sorunları yaşadı. Biri penaltı, ikisi forvet Rasmus Höjlund'un olmak üzere dört gol yedikten sonra uzatma dakikalarında Bernardo Silva'nın attığı bir onur goluyle yetindi.

Jesus, gecenin zorluğunu kabul ederek, takımının Danimarka hücumunu durdurmayı ya da uygun hücum çözümlerini bulmayı başaramadığını, bunun da görevi devralmasından bu yana ilk yenilgisi olduğunu belirtti.

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Bir dönemin sonu

Ronaldo'nun ayrılışının Portekiz Milli Takımı tarihindeki olağanüstü bir dönemin sonunu temsil ettiği ve onun uluslararası siciline ve liderlik konumuna sahip bir oyuncunun yerini doldurmanın kolay bir iş olmadığı tartışmasız. Ancak bu, emekliliğinin ardından gelen her olumsuz sonucun, onun yokluğunun sebep olduğuna dair bir kanıta dönüşmesi gerektiği anlamına gelmez.

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Nitekim Portekiz, Ronaldo oynamadan Kopenhag'da aynı Danimarka'yı daha önce 4-2 yenmiş ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunun başında dört maçlık galibiyet serisi elde etmiş, ardından kendi sahasında sürpriz bir yenilgiye uğramıştı.

Ronaldo'nun tarihi değerini kabul etmekle, ayrılışının ardından milli takımın sonuçlarının sorumluluğunu ona yüklemek arasında büyük bir mesafe var; Portekizli yıldız, ülkesine kattıklarından dolayı takdiri hak ediyor, ancak mevcut milli takım büyük yeteneklere sahip bir grup oyuncuyu barındırıyor ve rekabeti sürdürme sorumluluğu onların ve teknik heyetin omuzlarında.

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Danimarka karşısındaki yenilgi, milli takım içinde çözülmesi gereken teknik sorunların varlığına işaret ediyor olabilir; ancak bu, Ronaldo'nun emekliliğinin Portekiz'in bu başarısızlığının sebebi olduğuna dair kesin bir kanıt teşkil etmiyor. Özellikle önceki olaylar, takımın onun yokluğunda galibiyetler elde etme yeteneğini kanıtlamış durumda.