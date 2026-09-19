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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Utanç verici rakamlar: Brighton, Arsenal'in savunmasını ortaya çıkardı

Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier Lig
P. Gross
C. Kostoulas
C. Andres
İngiltere
Almanya
Yunanistan
İspanya

Bu, unvanı elinde bulunduranın ilk yenilgisi mi olacak?

Brighton, Arsenal karşılaşmasına güçlü başladı ve İngiltere Premier Lig'in beşinci haftası kapsamında cumartesi akşamı oynanan maçı hareketlendiren iki uzak mesafeli şutla rakip filelerini havalandırarak ilk yarının sonunda 2-0 öne geçti.

İkinci yarının başlamasıyla Arsenal zayıf savunma performansını sürdürdü ve bunu değerlendiren Brighton, İspanyol Chema Andrés'in kafa vuruşuyla üçüncü golü de ekledi.

Squawka ağı ilk yarının bitiminin ardından şu yorumu yaptı: "Bu sezon Premier Lig'de bir takımın tek bir maçta ceza sahası dışından iki veya daha fazla gol attığı yalnızca iki durum yaşandı ve her ikisi de Brighton'a ait; Arsenal ve Coventry karşısında."

CBS Sports ise Arsenal'in ilk yarıda kendini iki gol geride bulduktan sonra şok yaşadığına dikkat çekti ve iki golün de neredeyse aynı şekilde, ceza sahası dışından yapılan iki uzak mesafeli denemeden geldiğini belirtti.



Brighton'ın yıldızı Pascal Gross ise dikkat çekici performanslar sergilemeyi sürdürüyor. Euro Foot istatistiklerine göre 35 yaşındaki Alman oyuncu son 5 maçta 6 gole katkı sağladı; Chelsea karşısında gol attı, ardından Coventry karşısında bir gol atıp iki gole asist yaptı, Manchester United karşısında gol kaydetti ve bugün Arsenal filelerini havalandırdı.

Ayrıca genç forvet Charalampos Kostoulas'ın (19 yaş) Arsenal karşısında gol atarak Brighton'daki parlak performansını sürdürdüğünü ve son 3 maçta 3 gole ulaştığını ekledi.

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