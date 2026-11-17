Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Uluslar Ligi’nde Almanya’ya alınan 5-0’lık ağır yenilginin ardından oyuncularını sert biçimde eleştirdi. Öfkeli teknik direktör, performansı “utanç verici” olarak nitelendirdi ve mart ayındaki çeyrek finaller öncesinde kadronun yapısını değiştirmeyi değerlendireceğini söyledi.

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Xavi, Hollanda’nın şok yenilgisine sert çıktı

Hollanda Teknik Direktörü Xavi, Almanya karşısındaki 5-0’lık ağır yenilginin ardından oyuncularını sert sözlerle değerlendirdi. Berlin’deki Uluslar Ligi karşılaşması, konuk ekip için felaketle sonuçlandı.

Geçen ay takımı Yunanistan ile berabere kaldığında Xavi sorumluluğu üstlenmişti. Ancak Almanya karşısındaki bu ağır yenilginin ardından çok daha sert bir tutum benimsedi. Teknik direktör, oyuncularının yeterince çaba göstermemesine gözle görülür biçimde öfkeliydi. Yenilginin ağırlığının kendisi için tam bir şok olduğunu kabul etti.

Teknik direktör, takımın zihniyetine öfkeli

Xavi, ağır yenilginin temel nedenlerini değerlendirirken sözlerini sakınmadı. Berlin’deki sonucun sorumlusu olarak kadronun kötü tutumunu ve sahadaki yetersiz çabasını gösterdi.

Xavi gazetecilere, “Bu utanç vericiydi ve bunun yüzde 99’u, oyuncuların bugün değerlerimizi sahaya yansıtmamasından kaynaklandı. Oyunculara zihniyetimizi değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Bugün değerlerimize bağlı kalmadığımız için rekabet etmemiz mümkün olmadı.

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“Çok hayal kırıklığına uğradım ve bu üzücü, çünkü bugüne kadar oyuncularla çok gurur duyuyordum. Bugün yaşananlar inanılmazdı, bir teknik direktör olarak benim için şoktu” dedi.

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Önemli eksikler mazeret değil

Hollanda, düzenli olarak kaptanlık yapan Virgil van Dijk ve Frenkie de Jong olmadan Berlin’e gitti. Ancak Xavi, onların yokluğunu kötü performansa mazeret olarak göstermeyi reddetti.

Van Dijk ve De Jong’un yokluğunun sonucu etkileyip etkilemediği sorulduğunda teknik direktör net konuştu: “Hayır, bunun konuyla hiçbir ilgisi yok.” Bunun yerine felaketle sonuçlanan maçı, oyuncuları için ağır bir ders olarak görmeyi tercih etti.

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Xavi, “Bugüne kadar iyi bir şey inşa ediyorduk ve bugün istediğimizin tam tersi yaşandı. Ama bu da yalnızca tek bir maç. Burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ve oyuncuların bundan çok şey öğreneceğini biliyorum” diye açıkladı.

Mart ayındaki maçlar öncesinde kadro değişiklikleri gündemde

Almanya karşısındaki ağır yenilgiye rağmen Hollanda, Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükselme şeklindeki temel hedefine çoktan ulaştı. Kadro mart ayına kadar yeniden bir araya gelmeyecek. Xavi, bu dört aylık arayı son maçları analiz etmek ve oyuncularını yakından takip etmek için kullanmayı planlıyor.