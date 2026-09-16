Mısırlı hakem yorumcusu Muhammed Kemal Rişe, "Arriyadiyah" gazetesinde yaptığı değerlendirmede, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in, kıtasal turnuvanın açılış haftasında salı günü oynanan Katar ekibi El Garafa karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde en az iki maç boyunca sahalardan uzak kalacağını öngördü.

Maçın hakemi, 32. dakikada Rişe'nin "utanç verici davranış" olarak nitelediği hareket nedeniyle Summerville'e doğrudan kırmızı kart gösterdi. Rişe, oyuncunun işlediği ihlalin niteliğinin, önümüzdeki dönemde kendisine verilecek cezanın süresini belirleyeceğini vurguladı.

Rişe, atılma olayına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Summerville'in men süresini hakem raporu belirler; utanç verici davranış değişkenlik gösterir ve utanç verici davranışın cezası, oyuncunun işlediği hatanın türünü açıklayan müsabaka talimatnamesine göre her zaman bir ile iki maç arası men şeklindedir."

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El Garafa karşısında gördüğü kırmızı karta bağlı olarak, Hollandalı kanat oyuncusunun, kıtasal turnuvanın ikinci hafta müsabakaları kapsamında 13 Ekim'de oynanması planlanan Hilal'in Katar ekibi El Sadd ile yapacağı bir sonraki karşılaşmada sahada olamayacağı kesinleşti; kesin ceza ise sonraki maçtaki durumunu belirleyecek.

Yetkili merci, Summerville'e iki maç men cezası verirse, yokluğu Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında 27 Ekim'de oynanacak Katar ekibi El Shamal karşılaşmasına da uzayacak; bu da Hilal için kıtasal maceranın başında bir darbe anlamına gelebilir.

Hilal turnuvadaki yolculuğuna, El Garafa'yı 2-1 yenerek başlamıştı. Portekizli Ruben Neves ilk golü penaltıdan kaydederken, Sırp Sergej Savić ikinci golü ekledi; Katar ekibinin tek golünü ise Alaeddin Hasan attı.