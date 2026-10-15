Çarpıcı bir istatistik, Real Madrid'in dün akşam Roma karşısında oynadığı maçın ilk yarısında orta sahadan oyun kurma konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortaya koydu. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynandı.

Real Madrid, Olimpico Stadı'nda 82. dakikaya kadar 3-1 geride bulunuyordu. Ardından İspanyol ekibi oyunun seyrini tersine çevirdi, üst üste 3 gol atarak çılgın bir geri dönüşle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ancak "AS" gazetesi, Fede Valverde ve Aurelien Tchouameni ikilisinin sahada bulunmasına rağmen Real Madrid'in orta saha krizine, özellikle de maçın ilk yarısındaki duruma dikkat çekti.

İspanyol gazetesi, Courtois'nın ilk yarıda Real Madrid'in asli merkez orta saha oyuncularının her birinden daha fazla isabetli pas yaptığını aktardı: Courtois 19 pas, Fede Valverde 16 pas ve Aurelien Tchouameni 17 pas.

Gazete, bu istatistiğin Beyaz Takım'ın orta sahada topa sahip olma konusunda yaşadığı güçlüğü yansıttığını belirtti; buna rağmen ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Real Madrid'in performansının ikinci yarıda, özellikle Arda Güler (59. dakika) ve Bernardo Silva'nın (70. dakika) oyuna girmesinin ardından düzeldiğini belirtmek gerekir. Türk oyuncu, üçüncü ve dördüncü gollerin asistini yaptı.







