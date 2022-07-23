"Utanç verici!" - De Gea, Manchester United'ı 'felaketin' tekrarlanma ihtimaline karşı uyardı

Geçen sezon Premier Lig'i altıncı sırada bitiren Kırmızı Şeytanlar, Erik ten Hag yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor.

Geçen sezon Premier Lig'i altıncı sırada bitiren Kırmızı Şeytanlar, Erik ten Hag yönetiminde toparlanma sinyalleri veriyor.

2021/22 sezonunu "utanç verici" ve "keşmekeş" kelimeleriyle tanımlayan David de Gea, takım arkadaşlarını benzeri bir felaketin yaşanmaması için uyardı.

Premier Lig'i tarihinin en düşük puan toplamı olan 58 ile tamamlayan Manchester United ancak altıncı sırayı alabilmişti.

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Üst üste beşinci sezonu da kupasız tamamlayan United, yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile çıktığı hazırlık maçlarında umut verdi.

"4-0, 5-0 yenilmek kabul edilemez"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan De Gea yaşadıkları hayal kırıklığı hakkında açık sözlü ifadeler kullandı.

"Hepimiz için çok zor bir sezondu, hatta zaman zaman utanç vericiydi. Bazı maçlar tam bir keşmekeşti, bir felaketti."

"Geçen sezondan ders alıp aynı şeyin yeniden yaşanmamasını sağlamalıyız, çünkü bunun bir parçası olmak acı vericiydi."

"Maç kazanamıyorduk. 4-0, 5-0 yenilmek ise kabul edilemez. Ama bazen ayağa kalkabilmek için bu acıları yaşamanız gerek."

Laurence Griffiths/Getty Images

United'ın hazırlık dönemi karnesi

Bangkok'ta Liverpool'u 4-0 yenerek kampa harika bir giriş yapan United, ardından Avustralya'ya geçti ve burada Melbourne Victory ile oynadığı maçı 4-1 kazandı.

Crystal Palace engelini de 3-1'le geçen Ten Hag ve öğrencileri, Aston Villa karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı, ancak 2-2 beraberliğe razı oldu.

Manchester ekibi iki hazırlık maçı daha yapacak. 30 Temmuz'da Oslo'da Atletico Madrid ile karşılaşacak olan United, ardından İngiltere'ye dönüp evinde Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

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United, Premier Lig'de yeni sezonu 7 Ağustos'ta Brighton karşısında açacak.