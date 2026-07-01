Utanç verici bir performans… İspanyol hakemler Dünya Kupası’nda nasıl bir hayalet haline geldi?

Çarşamba günü yayınlanan bir haber, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’ndaki İspanyol hakemlerin durumuna üzüntüyle değindi.

"AS" gazetesi, Dünya Kupası'nda İspanyol hakemlerin rolünün büyük ölçüde azaldığını belirtti. Turnuvada tek İspanyol ana hakem olan Alejandro Hernández Hernández'in bu küresel etkinlikte sınırlı ve göze çarpmayan bir varlığı olduğu ifade edildi.

Şu ana kadar, turnuvadaki sicili, 32'li turun sonuna kadar oynanacak 88 maçtan sadece ikisinde görev almasıyla sınırlı.

Ana hakem olarak yalnızca Brezilya-Haiti maçını yönetti; ayrıca Haiti-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı. Bu turnuvanın son aşamalarında yer alan tek İspanyol hakem için bu, son derece yetersiz bir performans.

İspanyol hakemin durumu, Avrupalı meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında özellikle dikkat çekicidir. Aslında, Dünya Kupası’nda sadece bir maç yöneten tek Avrupalı hakem haline gelmiştir.

Oysa UEFA’nın diğer tüm temsilcileri, ana hakem olarak iki veya daha fazla maçı yönetme fırsatı buldu.

Hernández, 32'li turda hiçbir maçı yönetmeyecek; zira bu turdaki atamalardan tamamen dışlandı. Bu durum, İspanya'nın uluslararası arenadaki hakemlik etkisinin azaldığına dair tartışmaları alevlendiriyor.

Bundan sonra İspanyol hakem, turnuvada tam bir belirsizlik dönemine giriyor; organizatörlerin kendisine bir kez daha kader belirleyici bir maçı yönetme görevini vereceklerini mi, yoksa Dünya Kupası serüveninin başarılarından çok şüpheler bırakarak vaktinden önce sona ereceğini mi öğrenmek için son 16 turu maçlarının belirlenmesini bekliyor.

Bu bariz gerileme, İspanyol hakemliğinin geçen sezon Real Madrid ve Barcelona’nın şiddetli eleştirilerine maruz kalmasının ardından geldi.