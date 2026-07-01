Utanç verici bir karar ve soyulduk… Kane’in golünün ardından bir hizmetçiye karşı İngilizlerde büyük öfke

Ürdünlü hakem Adham Makhadme’nin İngiltere ile Demokratik Kongo arasındaki maçta verdiği karar, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda iki takımın karşılaşmasında forvet Harry Kane’e penaltı vermemesi üzerine geniş çapta tartışmalara yol açtı; bu durum, “Üç Aslanlar”ın oyuncularını ve İngiliz taraftarları öfkelendirdi.

Olay, 43. dakikada Kane'in ceza sahası içine girip Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalecisi Lionel Mpasi'nin koluna temas ettikten sonra yere düşerek penaltı talebinde bulunmasıyla yaşandı.

İlk başta hakem, İngiltere'nin forvetinin kasten düştüğünü düşündü, ancak daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından durumu gözden geçirmesi için bir işaret aldı.

Televizyon tekrarları, kaleci ile Kane arasında bir temas olduğunu gösterdi; ancak hakem Adham Makhadmeh, incelemenin ardından bu temasın faul gerektirmediğine karar vererek penaltı kararı vermedi.

Bu karar, İngiltere milli takım oyuncularını ve taraftarlarını şaşırttı; ayrıca BBC'de bir dizi yorumcu da penaltı verilmemesine şaşırdıklarını dile getirdi.

İngiliz futbol efsanesi Alan Shearer şöyle konuştu: "Temas var, buna şüphe yok. Bana göre bu açık bir penaltı. Harry Kane düşerken abartmış olabilir, ancak kaleci ona doğru atıldı ve elleri yolunda duruyordu. Kaleci bu şekilde ellerini uzatarak çıkmaya karar verdiyse, forvetin onunla temas kurup ceza sahası içinde düşmesi tamamen haklıdır."

Eski İngiliz forvet Michael Owen de sosyal medya hesabından kararı eleştirerek şöyle dedi: “Daha ne kadar şans istersiniz? Eğer bu Kane için bir penaltı değilse, penaltı nedir bilmiyorum. Bu utanç verici bir karar.”

İngiliz medya mensubu Piers Morgan da eleştirenler arasına katılarak şöyle yazdı: “Bu açık bir penaltıydı.”

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre öfke taraftarlara da sıçradı; bir taraftar "X" platformunda şöyle yazdı: "Bu, hayatımda gördüğüm en bariz penaltı."

Başka bir taraftar ise şöyle ekledi: “Haksızlığa uğradık… Bu nasıl penaltı olmaz?”