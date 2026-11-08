Yan Diomande, son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük bir nitelik sıçraması kazandıran Real Madrid oyuncuları arasında yer alıyor.

Defensa Central'ın aktardığına göre, Diomande takım arkadaşı Vinicius Junior'ın bıraktığı boşluğu doldurdu ve hatta La Liga'daki cezasının ardından dönüşü öncesinde onu son derece zor bir duruma soktu.

Bunu gösteren örneklerden biri de, Fildişi Sahilli oyuncunun yalnızca Valencia karşılaşmasında 6 başarılı çalım yapması; buna karşılık Vinicius'un AEK Atina, Leipzig, Roma, Villarreal, Atletico Madrid, Elche ve Rayo Vallecano'ya karşı oynadığı maçların tamamında ancak 4 çalımı tamamlayabilmesi.

Vinicius'un La Liga müsabakalarında sahalara dönüşünün yaklaşması, Mestalla Stadı'ndaki Valencia karşılaşmasının öncesinde düzenlenen basın toplantısında Jose Mourinho'ya bu ikilemle ilgili sürekli soru yöneltilmesinin sebebini şüphesiz açıklıyor.

Portekizli teknik adam basın mensuplarına şunları söyledi: "Benim için mutlak öncelik takımdır. Belirli bir oyuncunun çıkarı uğruna gruba zarar verebilecek bir kararı asla bilerek almam."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde bu mesele gündeme getirilebilirdi, ancak Vinicius hazır hale geldiğinde durumu buna göre ele alacağım."

Mourinho şunları ekledi: "Bir teknik direktör olarak farklı bir bakış açısına sahip olmam gerekse de, oyuncularımdan her maçı şimdiye odaklanarak oynamalarını istiyorum."

Şu ifadeleri kullandı: "Sorumluluğum, önümüzde bekleyen bir dizi yükümlülüğü ve maçı değerlendirmek. AEK Atina karşılaşması hem Vinicius için hem de Güler'e bir miktar dinlenme imkânı tanımak için iyi bir fırsattı."