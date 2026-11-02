Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Redsli oyuncu Alexis Mac Allister'a, Arsenal kanat oyuncusu Noni Madueke'yi oyundan attırma girişiminin ardından sert bir şekilde yüklendi. Dün pazar günü iki takım arasında oynanan ve Londra ekibinin Anfield'da 1-0 kazandığı maçta yaşanan olay gündeme geldi.

Mac Allister, büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyerek yoğun bir gerilim anının içinde yer aldı. Orta saha oyuncusu, Martin Ödegaard'ın yüzüne bağırdı ve yere düşmüş olan Arsenal kaptanının kafasının arkasına vurdu.

Ardından Mac Allister, Madueke'nin başı başına değdiğinde kendini yere attı; ancak Carragher, Arsenal'in oyuncu sayısını ona düşürme girişiminin ardından eski Brighton oyuncusunu sert bir şekilde eleştirdi.

48 yaşındaki Anfield efsanesi, Sky Sports'a şunları söyledi: "Liverpool'un maçı kazanmasını istiyorum, ama Madueke'nin atılmamasına sevindim."

İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "İnsanları gerçekten eleştirmemiz ve onlara 'Bu utanç verici' dememiz gerekiyor."

Devamında: "Bu saçma bir şey ve son bulmalı. Buna katlanamıyorum. Eğer biri başını geriye atıp rakibine kafa atıyorsa, bu kırmızı kartı hak eder."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ama eğer temas yüz yüze olduysa ve bir değme yaşandıysa, diğer oyuncu yere düşüyor ve atılıyorsa, oyunda diğer oyuncuların bundan sorumlu tutulması gerekir."