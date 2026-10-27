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Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Utanç verici bir an ve tutulan gözyaşları": Arsenal yıldızını Altın Top gecesinde kovalayan acı bir anı

Liverpool - Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier Lig
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
İngiltere
Fransa

21’inci sırada yer aldı

Arsenal'in yıldızı, dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen ve Bayern Münih forveti Harry Kane'in ödülü kazandığına tanık olunan Ballon d'Or töreninde utanç verici bir durumla karşı karşıya kaldı.

"The Sun" gazetesi, Brezilyalı Gabriel'in, Ballon d'Or törenindeki büyük gecesinde, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı o acı dolu penaltı anısını yeniden yaşamak zorunda kaldığını yazdı.

28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, mayıs ayında Paris Saint-Germain'e karşı atılan penaltıların son denemesinde penaltıyı kaçırmış ve bu, Arsenal'e Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk şampiyonluğu olacak kupayı kaybettirmişti.

O acı dolu anılar, pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde, Paris Saint-Germain kulübünün bu yılın en iyi erkek kulübü ödülünü kazanması vesilesiyle, Budapeşte'deki o belirleyici karşılaşmanın görüntülerini bir araya getiren bir video klibin gösterilmesiyle geri döndü.

Arsenal'in stoperi Gabriel, görüntüler dev ekranda gösterilirken takım elbisesini giymiş bir şekilde seyirciler arasında bulunuyordu.

Futbolseverler, sosyal medya üzerinden savunma oyuncusunun acısını artırma fırsatını kaçırmadı. Biri şakayla, "Gözyaşlarını tutmaya çalışıyor" derken, bir diğeri, "Kardeşim acı dolu anılar yaşıyordu" diye yazdı. Bir üçüncüsü, "Bunlar kötü niyetliler" derken, bir dördüncüsü de, "Unutabileceğini sanmıştı" diye ekledi.

Macaristan'daki o acı dolu an bir yana, Gabriel geçen sezon takımın Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı dönemde Arsenal'in en öne çıkan oyuncularından biriydi.

Ballon d'Or ödülü oylamasında, Arsenal'deki takım arkadaşı Declan Rice'ın altı sıra gerisinde kalarak yirmi birinci sırada yer aldı.

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