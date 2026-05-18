Bundan daha büyük bir dövüş gecesi pek olamaz. Oleksandr Usyk, kickboks yıldızı Rico Verhoeven ile gerçekleşecek benzersiz bir çapraz disiplin karşılaşmasında ağır sıklet unvanlarını korumak için ringe geri dönüyor ve biletlere olan talebin çok yüksek olması bekleniyor.

Spor dünyasının en ikonik mekanlarından birinde gerçekleşecek olan bu tarihi geceye yer ayırtmak için hayranlar şimdiden kapışmaya başladı. Sınırlı kapasite ve dünya çapındaki ilgi nedeniyle biletler satışa çıkar çıkmaz hızla tükenecek gibi görünüyor, bu nedenle zamanlama ve hazırlık çok önemli.

İster ring kenarında yer almayı planlıyor olun, ister sadece Piramitler'in yanındaki tribünlerde atmosferi yaşamak istiyor olun, biletlerin satışa çıkmasından ve ön satışlardan önce harekete geçmek çok önemlidir. Resmi satış tarihlerinden yeniden satış seçeneklerine ve beklenen fiyat aralıklarına kadar, GOAL size Mısır'daki Giza Piramitleri'nden canlı yayınlanacak Usyk vs Rico maçının biletlerini satın almak için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Usyk vs Rico maçı ne zaman?

Tarih Yer Bilet 23 Mayıs 2026 Cumartesi, 17:45 Giza Piramitleri, Mısır Biletler

Kesin saatler henüz kesinleşmemiş olsa da, büyük dövüş gecelerinde ana maçın ringe çıkışları genellikle yerel saatle gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşir ve gün boyunca bir dizi ön maç düzenlenir.

Usyk vs Rico biletleri nereden alınır?

Resmi bilet detayları henüz tam olarak onaylanmamıştır, ancak hayranlar, son duyuruların yapılmasından kısa bir süre sonra satışların başlayacağını beklemelidir. Bilet satın almak için en iyi yerler şunlardır:

Ticketmaster gibi başlıca bilet platformları

Resmi etkinlik ve organizatör web siteleri

StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları.

Etkinliğin büyüklüğü ve benzersiz konumu göz önüne alındığında, biletlerin sayısı sınırlı olabilir. Biletler hızlı bir şekilde tükenirse, yeniden satış platformları muhtemelen ana satın alma kanalı haline gelecektir, ancak bu durumda biletler genellikle yüksek fiyata satılacaktır.

Usyk vs Rico biletleri ne kadar?

Bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak önceki büyük boks etkinlikleri ve bu maçın ölçeği göz önüne alındığında, geniş bir fiyat aralığı bekleniyor.

Tahmini fiyatlar:

Standart Koltuklar: 70 $ – 210 $

70 $ – 210 $ Orta Sınıf Koltuklar: 210 $ – 550 $

210 $ – 550 $ Premium Koltuklar: 550 $ – 1.360 $+

550 $ – 1.360 $+ VIP / Ring Kenarı Paketleri: 2.750 $+

Küresel ilgi ve mekanın sınırlı kapasitesi nedeniyle, yeniden satış piyasalarında fiyatlar önemli ölçüde artabilir.

Usyk vs Rico maçından ne beklemeli?

Bu sadece sıradan bir unvan savunması değil, yakın boks tarihinin en sıra dışı ve en çok ses getiren çapraz dövüşlerinden biridir. Oleksandr Usyk, yenilmez bir profesyonel rekoru ve seçkin bir boks geçmişiyle gelirken, Rico Verhoeven ise neslinin en dominant kickboksçularından biri olarak ringe çıkıyor.

Giza Piramitleri'nde düzenlenecek ve dünya çapında yayınlanacak olan "Glory in Giza" adlı etkinlikte, basın toplantıları ve tartımlar da dahil olmak üzere, zengin bir ön program ve tam bir dövüş haftası hazırlığı bekleniyor. Etkinliğe şahsen katılacak hayranlar, bir dövüş gecesi kadar muhteşem bir gösteri bekleyebilirler.