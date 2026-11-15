Fransa ile konuğu Türkiye arasında bu akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan maçta, Fransa'nın kalecisi Mike Maignan karşılaşmanın ilk yarısının ardından kenara alındı.

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"Foot Mercato" sitesi şunları söyledi: "Fransa Milli Takımı için kötü bir haber. Mike Maignan, pazar akşamı oynanan Fransa-Türkiye maçının ikinci yarısında sahaya geri dönmedi." Ve şöyle devam etti: "Milan'ın kalecisi ikinci yarıda Guillaume Restes ile değiştirildi. Restes böylece, bir ay önce Belçika karşısında (4-1) Fransa Milli Takımı ile çıktığı ilk maçının ardından ikinci milli maçına çıkmış oldu."

Ve devam etti: "Son raporlara göre Mike Maignan, bir Türk oyuncuyla çarpışması sonucu uyluk bölgesinden sakatlandı. Lille'in eski oyuncusunun önümüzdeki saatler içinde tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor."

Mike ilk yarıda dikkat çekici bir performans sergiledi ve Türkiye Milli Takımı lehine oluşan birçok tehlikeli pozisyonda kalesini kurtardı.

Mbappé Fransa'ya dönüyor

Fransa Milli Takımı, Kylian Mbappé'nin bu gece kadroya geri dönmesiyle güçlü bir moral desteği aldı. Mbappé, Avrupa Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselecek takımın kimliğini belirleyecek olan Türkiye karşısındaki kritik mücadeleden iki gün önce takımla birlikte yapılan antrenmanlara döndü.

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Real Madrid'in yıldızı Mbappé, Fransa Milli Takımı'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda gerçekleştirdiği akşam antrenmanına katıldı ve böylece beklenen karşılaşmaya yönelik Horozlar'ın hazırlıklarındaki en önemli gelişme oldu.

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Antrenmanda, uyluk arka adalesinde yaşadığı ağrılar nedeniyle belirgin bir iyileşme gösteren Fransız forvet, takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya döndü. Söz konusu ağrılar, perşembe günü San Siro Stadı'nda oynanan İtalya maçından uzak kalmasına neden olmuştu.

Zidane, cuma günü 3-1 kaybedilen maçın ardından, gelecek karşılaşmada Mbappé'ye güvenebileceğine dair inancını dile getirerek, İtalya karşısında dinlendirilmesinin önceden belirlenen planın bir parçası olduğunu açıkladı.

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Zidane, basın toplantısı sırasında Real Madrid yıldızının fiziksel durumuna ilişkin bir soruya karşılık şöyle konuştu: "Umarım pazar günü hazır olur. Plan buydu; bazı ağrılar yaşadığı için dinlenmesi gerekiyordu, ancak oynama olasılığı da saklı tutuluyordu."

Dünya kupasını iki kez kazanan takım, cuma günü San Siro Stadı'nda İtalya karşısında oynanan maçta onun yokluğunu hissetmişken, Fransa Milli Takımı'nın kaptanının yeniden kadroya dönmesi bu karşılaşmada büyük önem taşıyor.

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Fransa Milli Takımı, İtalya karşısında aldığı yenilginin ardından birinci seviye birinci gruptaki hesaplarının altüst olmasıyla, Avrupa Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunda kritik bir aşamaya girdi. Bu sonuç, yeni teknik direktör Zinedine Zidane'ın geçen temmuz ayında Horozlar'ın teknik sorumluluğunu üstlenmesinden bu yana sürdürdüğü yenilgisiz serisine de son verdi.

Zidane'ın Fransa Milli Takımı'yla yolculuğunun başlangıcı, Fransız futbol tarihinin en öne çıkan isimlerinden biri olması nedeniyle büyük ilgi gördü. Zidane, görevi eski teknik direktör Didier Deschamps'ın ardından devralırken, deneyimli oyuncular ile genç yeteneklerden oluşan seçkin bir kadroya sahip olmasından yararlanarak milli takımı yeniden şampiyonluk kürsülerine taşıma beklentileri ön plandaydı.