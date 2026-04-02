Üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından İtalya yine ağır bir darbe aldı

İtalya'nın talihsizlikleri henüz bitmiş gibi görünmüyor. Ülke üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayınca, UEFA bu Güney Avrupa ülkesi için kötü bir haberle geldi: İtalya, 2032 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi olma statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Geçtiğimiz Salı günü İtalya, Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenildi (1-1, penaltılarda 4-2), böylece ülke üst üste üç Dünya Kupası'nı kaçırdı

Zenica'daki hayal kırıklığının ardından Azzurri yeniden bir dip noktaya ulaşmış gibi görünüyor ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya'nın 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenleme hakkını elinden alabileceğini ima etti.

İtalya ve Türkiye turnuvanın ev sahibi ülkeleri, ancak Ceferin'e göre bunun gerçekleşmesi için stadyumların altyapısının iyileştirilmesi gerekiyor.

UEFA Başkanı, “Stadyumlar modernize edilmeli. Aksi takdirde 2032 Avrupa Şampiyonası İtalya’da düzenlenemez” dedi.

Ceferin suçu İtalyan Futbol Federasyonu'na (FIGC) atamıyor, ancak başka bir yönetime işaret ediyor. “Belki de İtalyan politikacılar, İtalya'nın neden Avrupa'nın en kötü futbol altyapılarından birine sahip olduğunu kendilerine sormalılar.”

“İtalyan futbolunun en büyük sorunu, futbol yönetimi ile siyaset arasındaki ilişkidir. Herkes kurallara uysaydı, İtalya yeniden Avrupa şampiyonu olabilirdi.”