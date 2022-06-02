Liverpool forması giyen savunmacı Şampiyonlar Ligi'nin ardından Dünya Kupası hayallerine de veda etti.

Katar 2022 Dünya Kupası elemeleri playoff yarı finalinde Ukrayna'ya kaybeden İskoçya'nın kaptanı Andy Robertson kariyerinin en zorlu dönemini geçirdiğini söyledi.

Steve Clarke yönetimindeki İskoçya, Glasgow'da konuk ettiği Ukrayna karşısında etkisiz bir futbol sergiledi. Rusya işgalinden bu yana ilk kez sahaya çıkan Ukrayna 3-1 kazanarak playoff finaline yükseldi.

Robertson'ın takımı Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunu Manchester City'ye kaptırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi finalinde de Real Madrid'e boyun eğmişti.

Ne söyledi?

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Robertson duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Futbol kariyerimin en zor 10 günüydü, kesinlikle öyleydi."

"Duygusal, mental, fiziksel açıdan, her şekilde kötüydü."

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"Açıkçası bu durumla kendim başa çıkmalıyım. Biraz uzaklaşıp düşüneceğim. Ama takım arkadaşlarım için çok üzgünüm. Onların futbolun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası'nda yer almalarını çok istiyordum. Ne yazık ki bunu başaramadık."

"Ama bir sonraki fırsat için hazır olmalıyız. Milli takımda işler farklı yürüyor, insanlar yaşlanıyor ve şansın bir daha ne zaman kapıyı çalacağını bilemiyorsunuz. Böyle acı vermesinin sebebi de bu."

İskoçya'yı ne bekliyor?

İskoçya milli takımı hayal kırıklığını arkasında bırakıp 2022/23 Uluslar Ligi için hazırlıklara başlamak zorunda.

Haziran ayında Ermenistan'la hem evinde, hem de deplasmanda karşılaşacak olan İskoçya, diğer maçında ise İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak.

Savaşın duygusal yükünü üzerinde taşıyan Ukrayna ise, Katar 2022 bileti için Pazar günü Cardiff'te Galler'le boy ölçüşecek.