2021 Olimpiyat finalinin rövanşında son Fransa Açık şampiyonu, Rus Karen Haçanov'u 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6) mağlup etti.

Hamburglu tenisçiyi şimdi pazar günkü finalde son engel olarak bir ev sahibi rakip bekliyor; bu isim Ben Shelton ya da Frances Tiafoe olacak. Tokyo Olimpiyat şampiyonu, her iki rakibine karşı da son derece üstün bir galibiyet karnesine sahip, ancak ABD'li taraftarlara karşı da oynamak zorunda kalacak.

ABD'ye yönelik sarsıcı terör saldırılarının 25. yıl dönümüne denk gelen günde yarı finaller 11 Eylül'ün gölgesinde oynandı. Tarih, Arthur Ashe Stadı'ndaki sert korta işlenmişti; milli marş sırasında seyirciler gözyaşı döktü. Ardından kort, New York'ta gençler döneminden bu yana birbirini tanıyan başrol oyuncularına kaldı. Turnuvaya dünya 50 numarası olarak başlayan Haçanov'un "çalışkan bir isim" olduğunu söyleyen Zverev, "Ona Profesör diyoruz, tenis hakkında her şeyi biliyor, ona büyük saygı duyuyorum" dedi.

Ancak Zverev, 30 yaşındaki rakibini de çok iyi analiz etmişti. Güçlü servisi, fiziği ve sakinliği; Hollywood yıldızları Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın yanı sıra Brezilyalı futbol idolü Ronaldo'nun gözleri önünde ona 2026'daki üçüncü Grand Slam finalinin yolunu açtı.

Yine üç sette: Zverev, ABD Açık finalinde

Zverev üst üste dördüncü maçında da set vermedi, her ne kadar eski top 20 oyuncusu Haçanov zaman zaman ona denk bir performans sergilese de ve ikinci sette ikili zaman zaman sürükleyici rallilere imza atsa da. Boris Becker özellikle Zverev'in belirleyici anlarda karşılığını veren fiziksel gücünü övdü. Becker, Sporteurope.tv'ye yaptığı açıklamada, "Boşuna antrenmanın dünya şampiyonu değil" dedi.

Zverev, turnuva boyunca ilk kez hava karardıktan sonra değil, öğleden sonra korta çıktı. Dünya 2 numarası, alışılmadık derecede erken olan bu programın "işine gelmediğini" söyledi, ancak organizatörlere de anlayış gösterdi: Daha sonraki yarı finalde Shelton ile Tiafoe, yani iki ev sahibi isim karşı karşıya gelecek; üstelik ABD'de prime time'da. ABD, erkekler teklerde bir Grand Slam şampiyonuna hasret; ülkedeki son major zaferini Andy Roddick 2003'te ABD Açık'ta elde etmişti.

Zverev için erken ritme geçiş sonuçta bir avantaj da olabilir, çünkü pazar günkü final yerel saatle zaten 14.00'te (20.00) başlayacak.

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Zverev 2026 yılını taçlandırabilir

Böylece Zverev, Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz'ın sakatlıklarından ya da formsuz dönemlerinden de kuşkusuz faydalandığı 2026 yılını daha da taçlandırabilir: 2026'da hiçbir oyuncu daha fazla maç kazanmadı, Fransa Açık'ta major zaferi arayışındaki neredeyse sonsuz takibi sona erdi, şimdi yılı iki Grand Slam şampiyonluğuyla kapatabilir. Bunu daha önce bir Alman olarak yalnızca Boris Becker 1989'da başarmıştı (Wimbledon, ABD Açık).

Ayrıca New York'ta kazanacağı bir zaferle dünya sıralamasında 1 numara da Zverev için ulaşılabilir hale gelecek. Sektör lideri Sinner, sağ dizindeki şikayetler nedeniyle ABD Açık'a katılımını iptal etmişti; İtalyan tenisçi, temmuz ayında Zverev'e karşı kazandığı Wimbledon finalinden bu yana hiçbir maç oynamadı ve kondisyon durumuna ilişkin herhangi bir güncelleme de yok. Güney Tirollü oyuncunun sezon sonuna kadar savunması gereken 3500'den fazla puanı var, Zverev'in ise yalnızca yaklaşık 1000. Alman tenisçi pazar günü zafere ulaşırsa Sinner'a 1810 puan yaklaşacak.

Ama önce Zverev'in bu yıl bir kez daha geçmişin yüklerini başarıyla geride bırakması gerekiyor. 2020'de 23 yaşındayken gümüş kupaya zaten bir elini uzatmıştı; Dominic Thiem karşısında 2-0 set öne geçen Zverev'in zafere ulaşması için sadece iki puana ihtiyacı vardı, ancak Avusturyalı rakibi karşısında maçı beş sette elinden kaçırdı.