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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Üst üste dördüncü darbe: Şüpheler El Kadisiye'nin yıldızını El Hilal karşısında kuşatıyor

Al Qadsiah - Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Premier Lig
N. Fernandez
Suudi Arabistan

Nacho, Al-Qadsiah'da endişe yarattı

Kadisiye, bu akşam Cuma günü, Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftası kapsamında Hilal'i konuk ediyor.

Kadisiye, 10 maçta topladığı 25 puanla şampiyonanın puan durumunun zirvesinde yer alıyor ve 9 maç oynayan Hilal'in bir puan önünde bulunuyor.

"Er-Riyadiyye" gazetesi, İspanyol Nacho'nun sakatlık nedeniyle Hilal karşılaşmasında Kadisiye ile oynamasının şüpheli olduğunu belirtti.

Nacho, ayak bileği ekleminde yaşadığı sakatlık nedeniyle Kadisiye'nin tüm kulvarlardaki son 3 maçında, Pahtakor, Abha ve Teavun karşısında forma giyemedi.


Gazete, "Özel kaynaklar, Nacho'nun Kadisiye ile üst üste dördüncü maçta da yer almayacağı ihtimalini güçlü görüyor" ifadelerini kullandı.

"Er-Riyadiyye", Nacho'nun Hilal karşısında forma giyip giyemeyeceğinin kesinleşmesi için bugün Cuma günü son bir teste tabi tutulacağını, ancak oynayamayacağı yönünde beklentiler bulunduğunu aktardı.


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