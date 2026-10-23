Kadisiye, bu akşam Cuma günü, Suudi Roshn Ligi'nin 11. haftası kapsamında Hilal'i konuk ediyor.

Kadisiye, 10 maçta topladığı 25 puanla şampiyonanın puan durumunun zirvesinde yer alıyor ve 9 maç oynayan Hilal'in bir puan önünde bulunuyor.

"Er-Riyadiyye" gazetesi, İspanyol Nacho'nun sakatlık nedeniyle Hilal karşılaşmasında Kadisiye ile oynamasının şüpheli olduğunu belirtti.

Nacho, ayak bileği ekleminde yaşadığı sakatlık nedeniyle Kadisiye'nin tüm kulvarlardaki son 3 maçında, Pahtakor, Abha ve Teavun karşısında forma giyemedi.





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Gazete, "Özel kaynaklar, Nacho'nun Kadisiye ile üst üste dördüncü maçta da yer almayacağı ihtimalini güçlü görüyor" ifadelerini kullandı.

"Er-Riyadiyye", Nacho'nun Hilal karşısında forma giyip giyemeyeceğinin kesinleşmesi için bugün Cuma günü son bir teste tabi tutulacağını, ancak oynayamayacağı yönünde beklentiler bulunduğunu aktardı.



