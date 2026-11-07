Tottenham Hotspur'un üç maçlık galibiyet serisi, cumartesi günü Noah Okafor'un son dakikalarda attığı golün Leeds United'a kritik bir galibiyet getirmesiyle hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona erdi. Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, takımının Elland Road'daki maçın kontrolünü kaybetmesine neden olan etkisiz ikinci yarı performansından yakındı.

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Yorkshire'da hayal kırıklığı yaratan çöküş

Tottenham'ın son dönemde yakaladığı ivme Elland Road'da aniden kesildi; Leeds United, eylülden bu yana Premier League'deki ilk galibiyetini aldı. Maçın kaderini belirleyen an, bitime yalnızca 11 dakika kala geldi. Oyuna sonradan giren İsviçre millî takım oyuncusu Noah Okafor, diğer yedek oyuncu Harry Wilson ile iyi bir iş birliği yaptıktan sonra sert bir vuruşla Antonin Kinsky'yi mağlup etti ve ev sahibi taraftarları sevince boğdu.

Son düdüğün ardından TNT Sports'a konuşan De Zerbi, hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: “İkinci yarıdaki oyunumuzla yenilgiyi hak ettik, yapabildiğimiz gibi oynamadık. Bu bizim için bir yolculuk, çünkü bu maçtan ders çıkarabiliriz. İkinci yarıdaki performansımız için üzgünüm. Üst düzey bir takım gibi oynamadık. İkinci yarıda gereken karakteri ve fizik gücünü ortaya koyamadık.”

Bogle'ın müdahalesi tartışma yarattı

İkinci yarıda üstün olan taraf Leeds olsa da ilk yarıya, Tottenham yedek kulübesini öfkelendiren tartışmalı bir an damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru yaşanan olayın ardından Leeds'in, Okafor'un maçın son bölümünde golü attığı sırada sahada hâlâ 11 oyuncuyla bulunması tartışmaya açıktı.

Jayden Bogle'ın Mathys Tel'e yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle ceza almaması De Zerbi'yi öfkelendirdi. İlk yarım saatin hemen ardından tansiyon yükseldi. Dört dakikadan uzun süren VAR incelemesinin ardından hakem John Brooks, Leeds savunmacısını oyundan atmamaya karar verdi. Bogle sarı kart da görmedi. Tel'in daha sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması ve yerine Dominic Solanke'nin girmesi De Zerbi'nin öfkesini artırdı.

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İtalyan teknik direktör, Bogle'a gösterilen hoşgörüyü Pedro Porro'ya verilen sarı kartla karşılaştırdı. Savunmacısının gördüğü kart hakkında De Zerbi şöyle konuştu: “Pedro Porro'nun pozisyonu ikili mücadeleydi ve inanılmaz bir sarı karttı. Mathys Tel'le ilgili ilk pozisyonu görmedim, bir şey söyleyemem.”

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Hakem kararları ve VAR hayal kırıklığı

Tel'e yapılan müdahalenin cezasız kalması nedeniyle duyduğu belirgin hayal kırıklığına rağmen De Zerbi, yenilginin suçunu yalnızca hakem kararlarına yüklemedi. Sonuç, Tottenham'ın geriye düştüğü maçlarda yaşadığı süregelen sıkıntıyı da ortaya koydu. Tottenham Hotspur, ilk golü yediği son 39 Premier League maçının hiçbirini kazanamadı. Bu, kulübün lig tarihindeki bu tür en uzun galibiyetsiz serisi oldu.

Bogle'ın müdahalesinde hakemin saha kenarındaki monitöre bakması gerekip gerekmediği sorulduğunda De Zerbi şu yanıtı verdi: “Hayır. Hakeme büyük güvenim var. Monitöre gitse de hiçbir şey değişmez. Doğru kararı verip vermediklerini bilmiyorum. Performansımıza ve hangi alanlarda gelişebileceğimize odaklanmalıyız.”

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Sonucun etkisi ve sıradaki maçlar

Okafor'un bu sezonki ikinci golü belirleyici oldu. Leeds, altı maç sonra ilk kez üç puan alırken Mayıs 2021'den bu yana Tottenham karşısındaki ilk galibiyetini elde etti ve puan tablosunda sekizinci sıraya yükseldi. Tottenham ise beş maç sonra aldığı ilk yenilgiyle 10. sıraya geriledi.

Millî aranın ardından Tottenham, 21 Kasım'da Ipswich Town'ı ağırlayacağı maçta toparlanmaya çalışacak. Leeds ise aynı gün Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e zorlu bir deplasmana çıkacak.