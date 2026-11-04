Sport Bild'in haberine göre Köln, yaklaşan transfer döneminde (1 Ocak-1 Şubat) El Mala'yı kaybetme ihtimaliyle yeniden karşı karşıya. 20 yaşındaki oyuncunun yalnızca birkaç ay önce sözleşmesini sürpriz bir kararla 2031'e kadar uzatmış olması da bu durumu değiştirmiyor. Yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmaması da öyle.

Buna rağmen PSG'nin ilgisine ilişkin söylentiler sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu, Khvicha Kvaratskhelia'nın aylar sürecek yokluğunu telafi etmek zorunda. Ekim ayı sonunda çapraz bağları kopan oyuncu, sezonun geri kalanını da kaçırabilir. İddiaya göre yerine alınacak bir oyuncu için 80 milyon avro ayrılmış durumda.

Sport Bild'e göre Paris Saint-Germain, olası bir transferin şartlarını öğrenmek için Köln yöneticisi Thomas Kessler'e El Mala hakkında resmen bilgi de sordu. Ancak Geißbockheim'a henüz resmî bir teklif ulaşmadı. Ayrıca Köln, dripling becerisiyle öne çıkan hücum oyuncusunu en azından yaza kadar kadrosunda tutmayı planlıyor.

1. FC Köln, Said El Mala için ne kadar bonservis bedeli istiyor?

Kessler kısa süre önce, "Futbolda hiçbir şeyi kesin olarak ihtimal dışı bırakmamak gerekir" dedi ve şunu vurguladı: "Sözleşmesini bir kez daha uzatmasının bir nedeni var. Bu yüzden şu anda kış döneminde olası bir transferi düşünmem için bir sebep yok." Kessler ayrıca El Mala'nın Köln'de kendini "çok iyi hissettiğini" belirtti.

Yine de Sport Bild, kış döneminde bir teklif yarışının önlenemeyebileceğini öne sürüyor. Ancak yazın belirlenen 50 milyon avroluk sabit bedel, BVB de dahil olmak üzere taliplerin aşamadığı bu eşik, artık yeterli olmayacak. Köln'ü kışın satışa ikna etmek için çok daha fazla para ödenmesi gerekecek.

Yeni fiyat beklentisinin tam olarak ne kadar olduğuna dair bir bilgi yok. Ancak PSG'nin bir transfer girişiminde bulunmaktan kolay kolay çekinmeyeceği açık. El Mala'ya ayrıca yüksek harcama gücüne sahip Premier Lig'de de ilgi var. Sky'ın haberine göre Brighton & Hove Albion da oyuncuyu transfer etmekle bir kez daha ilgileniyor.

IMAGO

Said El Mala: Kardeşi Malek'e ne olacak?

Alman teknik direktör Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı kulübün, geçen sezon içinde bir transfer için sonuçsuz kalan girişimlerde bulunduğu ve bu kapsamda El Mala'nın kardeşi Malek'i de kadrosuna katmaya hazır olduğu belirtiliyor. Malek, henüz geçen hafta sonu Köln formasıyla Bundesliga'daki ilk golünü atmıştı. İddiaya göre kardeşlerin ancak birlikte transfer edilebileceği söyleniyor.

Brighton'ın iki kardeşin gelişimini hâlâ yakından takip ettiği ve son durumdan haberdar olmak için düzenli olarak Köln'e gözlemciler gönderdiği belirtiliyor. Ancak kış döneminde bir girişim planlanmıyor. Yine de yılın değiştiği dönemde başka bir kulüp ciddi bir adım atarsa bu durum değişebilir.