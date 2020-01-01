Usain Bolt: Futbol kariyerim için şans verilmediğini düşünüyorum

Avustralya'nın Central Coast Mariners takımında forma giyen Usain Bolt, kendini kanıtlaması için yeterince fırsat verilmediğini savundu.

Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra futbolda şansını deneyen ünlü atlet Usain Bolt, bu macerasını kısa sürmesini ‘kendini kanıtlaması için yeterli şans verilmemesine’ bağladı.

2018 yılında ekiplerinden Central Coast Mariners ile deneme sözleşmesi imzalayan Bolt, kalıcı bir anlaşma sağlayamamıştı.

Mariners'da kendini kanıtlaması için yeterince şans verilmediğini düşünen Bolt, Wide World of Sports'a yaptığı açıklamada, "Yapmayı istediğim şekilde yapamadım, ama bu, iyi olabileceğimi düşündüğüm bir şey. Bu, fırsatı kaçırdığınız şeylerden biri ve devam etmek zorundasınız. Bazen bunun istediğim gibi gitmediğini düşünüyorum, çünkü futbol sevdiğim bir şey. Bunun işe yaramadığı gerçeğini düşünüyorum, ama dediğim gibi, geçmişte bırakmanız gereken şeylerden biri" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Sekiz olimpiyat şampiyonluğu, 100 ve 200 metrede dünya rekoru sahibi olan Bolt, 2017'de atletizmden emekli olmuştu. Futbola yönelen ünlü atlet, önce ’da , ’da Mamelodi Sundowns ve Norveç’te Stromsgodset ile antrenmanlara çıkmış, sonra da Central Coast Mariners takımıyla anlaşmıştı. Bolt, bu formayla çıktığı ilk hazırlık maçında iki gol atmıştı.