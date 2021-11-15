Usain Bolt: Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı her maçta sırtlıyor

Manchester United'ın, İtalyan menajer Antonio Conte'yi takımın başına getirmesi gerektiğini düşünen Jamaikalı atlet Usain Bolt'a göre Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı her maç kurtarıyor.

Kırmızı Şeytanlar, 2021-2022 sezonuna Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kötü bir başlangıç yaptı. İlk 11 maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Manchester United, Premier Lig'in 6. sırasında bulunuyor.

Norveçli menajerin durumu hakkında da konuşan Jamaikalı atlet Usain Bolt, Tottenham ile anlaşan İtalyan hoca Conte'nin Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Ne söylendi?

8 kez Olimpiyat Altın madalyası kazanan Usain Bolt, National News'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Conte; Chelsea, İnter ve Juventus'ta şampiyonluklar kazandı ve gittiği her yerde, çalıştırdığı takımlara önemli başarılar kazandırdı. Conte, Tottenham'la anlaşmadan önce Manchester United onunla sözleşme imzalamalıydı.

"Conte, ocak ayında muhtemelen Tottenham'a bir veya iki oyuncu kazandıracak. Sezon sonunda da yine birkaç iyi oyuncu bulup Tottenham'ı en iyi seviyeye getirmeye çalışacak."

"Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı her maçta kurtardı"

Ronaldo'nun yaz transfer döneminde Juventus'tan Old Trafford'a dönüşü, Man United taraftarlarını şampiyonluk şansları konusunda iyimser bir noktaya getirdi.

Manchester United adına 12 maçta görev yapan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, bu müsabakalarda attığı 9 golle 36 yaşında olmasına rağmen takımını sırtladı.

Usain Bolt, Ronaldo'nun Kırmızı Şeytanları taşıdığını düşünüyor ve Solskjaer'in takımını motive etmekte başarısız olduğunu öne sürüyor.

Ama yine de mücadele edeceklerini vurgulayan efsane atlet, "Cristiano, bizi her maçta kurtardı. Bütün işleri tek başına yapmak zorunda kaldı. Uzun zamandır, takım olarak iyi bir futbol oynamıyoruz.

"Çok yavaş ilerliyoruz. Alex Ferguson, menajerken kazanmak zorundaydık çünkü o, her şeyiyle kazanmayı isteyen bir hocaydı" diye konuştu.

Manchester United için sırada ne var?

Solskjaer'in takımı, lider Chelsea ile arasındaki dokuz puanlık farkı kapatmaya çalışırken cumartesi günü Vicarage Road'da Watford ile mutlaka kazanması gereken bir müsabakaya çıkacak.

Manchester United, salı günü ise Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Villarreal ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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